Donald Trump, İran'la Anlaşmak İçin Tek Şartını Açıkladı!

Donald Trump, İran’la Anlaşmak İçin Tek Şartını Açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la gerçekleştirilen müzakerelerin olumlu ilerlediğini vurgulayarak, anlaşma konusundaki şartını kamuoyuyla paylaştı. Trump, bölgedeki tüm ülkelerin İsrail’le anlaşması durumunda ABD’nin de İran’la anlaşacağını ifade etti.

Eklenme 25.05.2026 - 16:31
ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayı itibarıyla başlayan ve Ortadoğu’da ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sona ermesini hedefleyen süreç kapsamında İran’la anlaşmaya yakın olduklarını belirtti. Bu kapsamda İran’la anlaşmak için şartını da açıklayan Trump, bölgedeki ülkelerin İsrail ile anlaşması hâlinde ABD’nin de İran’la anlaşacağını söyledi.

Bu doğrultuda Abraham Accords’na bölgedeki birçok ülkenin katılması gerektiğini belirten Trump, Türkiye’nin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de bu süreçte yer almasını istedi.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Anlaşma imzalanırken Türkiye, Mısır, Ürdün, Bahreyn, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin aynı anda İbrahim Anlaşmaları’nı imzalaması gerekiyor. Bazı ülkeler anlaşmaya katılmamak için gerekçe sunabilir. Buna rağmen Ortadoğu’daki birçok ülkenin İran’la imzalanacak anlaşmayı daha tarihi bir noktaya taşıyabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum.

İSRAİL’LE ANLAŞMA ŞARTI

Bu yüzden bölgedeki tüm ülkelerin bir an önce İbrahim Anlaşmaları’nı imzalaması gerekiyor. Bölgede barışın sağlanması için İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi gerekiyor. Tüm bölge İsrail’le anlaşmazsa ben de İran’la anlaşmam.”

İbrahim Anlaşmaları, Trump’ın ilk başkanlık döneminde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas’ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesiyle başlamıştı. 2020 yılında imzalanan anlaşma, bölgesel iş birliğini ve dinler arası hoşgörüyü teşvik etmeyi hedefliyor. Sudan ise anlaşmaya sonradan katılırken, Kazakistan da geçtiğimiz yıl anlaşmaya katılacağını açıklamıştı.

