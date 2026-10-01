HaberX
AnasayfaSporBelçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 3. karşılaşmasında yarın deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Bu kapsamda karşılaşmanın tarihi ve saati açıklandı.

Oluşturan
Eklenme 01.10.2026 - 11:05

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 1. Grup’ta oynadığı iki karşılaşmasını kaybederken, 3. karşılaşmasında ise Belçika ile mücadele edecek.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Belçika-Türkiye karşılaşması, 2 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak. Karşılaşma ATV’den canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

Belçika’nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu’ndan Rohit Sakki yönetecek. Hakem Sakki’nin yardımcılıklarını yine Norveç’ten Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Marius Hansen Grotta olacak.

Haber Devam Ediyor
TFF açıkladı: Son 5 yılda bahis oynadığı belirlenen idareci sayısı 448 kişi
Spor
TFF açıkladı: Son 5 yılda bahis oynadığı belirlenen idareci sayısı 448 kişi
TFF, bahis soruşturması doğrultusunda son 5 yılda bahis oynadığı belirlenen idarecileri paylaştı.
Şampiyonlar Ligi Toplu Sonuçlar ve Puan Durumu Belli Oldu
Spor
Şampiyonlar Ligi Toplu Sonuçlar ve Puan Durumu Belli Oldu
Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde yeni hafta sona erdi. 4. hafta maçlarıyla ligdeki...

MİLLİ TAKIM SON SIRADA

Uluslar Ligi, ilk maçında Fransa’ya 1-0 mağlup olan Türkiye, ikinci karşılaşmasında ise İtalya’ya 4-1 kaybetmişti. Bu kapsamda grupta Fransa 6 puanla lider durumda yer alırken, Belçika ve İtalya’nın ise 3’er puanı bulunuyor. Milli Takımımızın ise henüz grupta puanı bulunmuyor.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, Belçika’dan sonra ise gruptaki 4’üncü karşılaşmasında 5 Ekim tarihinde deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

ORKUN KÖKÇÜ ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Milli Takımda Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarılırken, İtalya ile oynanan karşılaşmanın ardından ayak parmağında ağrısı artan Kökçü’nün kadrodan çıkarılması kararlaştırıldı.

UĞURCAN YENİDEN KALEDE

Ay-yıldızlı ekipte cezası sona eren Uğurcan Çakır, Belçika karşısında yeniden ilk 11’de sahada yerini alacak. Uğurcan Fransa ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görmüş ve İtalya maçında forma giyememişti.

A MİLLİ TAKIM’IN ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

İlginizi Çekebilir

Spor

TFF açıkladı: Son 5 yılda bahis oynadığı belirlenen idareci sayısı 448 kişi

21 saat önce
Son Dakika

TFF Süper Kupa tarihleri açıklandı

24 saat önce
Spor

Dijital materyaller silindi mi? TFF’den iddialara yanıt geldi

1 gün önce
Spor

Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu test sonuçları açıklandı

1 gün önce
Spor

MHK Başkanı Gündoğdu’nun gözaltına alınması: Kulüplere de sıçrayabilir

1 gün önce
Spor

MHK Başkanı Gündoğdu’nun gözaltına alınmasına Galatasaray ve Fenerbahçe’den ilk açıklama 

2 gün önce