Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden fon soruşturması doğrultusunda Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener tutuklandı. Bu gelişmeyle beraber soruşturma doğrultusunda tutuklananların sayısı 58’e çıktı.

NE OLMUŞTU?

16 Eylül tarihinde borsada yaşanan olağanüstü hareketlerden sonra ertesi gün Finansal İstikrar Kurulu toplanmış ve çeşitli önlemler hayata geçirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül tarihinde MASAK’a ilettiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine yönelik ekonomik verilerin temin edilmesi istenmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, bu şahısların 2024 yılından beri yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlıkları transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri şeklinde başsavcılığa iletilmesi talep edilmişti.

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BİRÇOK KİŞİ TUTULANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma doğrultusunda daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.

TUTUKLU SAYISI 58’E YÜKSELDİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği hükmedilmişti.

Soruşturmanın devamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilen 19 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, bir başka operasyonda da gözaltına alınan şüphelerden 5’i tutuklanmıştı. 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Son olarak Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener’in tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 58’e yükseldi.