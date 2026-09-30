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TFF açıkladı: Son 5 yılda bahis oynadığı belirlenen idareci sayısı 448 kişi

TFF, bahis soruşturması doğrultusunda son 5 yılda bahis oynadığı belirlenen idarecileri paylaştı.

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Eklenme 30.09.2026 - 17:10
Güncellenme 30.09.2026 - 17:24

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen idarecileri açıklarken, paylaşılan listede yer alan Fenerbahçe’den 3, Galatasaray’dan 5, Beşiktaş’tan 10 ve Trabzonspor’dan 13 kişinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği öğrenildi.

Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yılda idareci olarak görev alan ve görev aldığı bu süreçte bahis oynadığı belirlenen toplam 448 kişi PFDK’ya sevk edildi.

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Buna göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan başta olmak üzere, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

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TFF’DEN AÇIKLAMA

TFF’den konuya yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig’de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir.”

DÖRT BÜYÜKLERDEN PFDK’YA SEVK EDİLEN İSİMLER

Fenerbahçe: 3 kişi (Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer)
Galatasaray: 5 kişi (Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş, Hüseyin Ural Aküzüm)
Beşiktaş: 10 kişi (Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy, Serhan Çetinsaya)
Trabzonspor: 13 kişi (Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Abdulkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Köz, İbrahim Şahinkaya, Ceyhun Eskici)

BAHİS OYNAYAN İSİMLER

PFDK’YA SEVK EDİLEN İSİMLERİN TAM LİSTESİ

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