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Beşiktaş GAİN Seriyi Eşitledi: Finalist Son Maçta Belli Olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup etti.

Eklenme 09.06.2026 - 09:55
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin dördüncü karşılaşmasında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji’ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede alınan sonuçla finale yükselecek ekibin belirlenmesi son maça kaldı.

Karşılaşma boyunca iki takım da skor üstünlüğünü ele geçirmek için mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçın sonunda Beşiktaş GAİN, parkeden iki sayılık farkla galip ayrılarak yarı final serisindeki iddiasını sürdürdü.

Bu sonucun ardından serinin beşinci ve son karşılaşması 10 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’de Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanacak. Kazanan ekip, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde finale yükselen taraf olacak.

Seride Durum 2-2 Oldu

Play-off yarı final eşleşmesinin dördüncü maçında elde edilen galibiyetle Beşiktaş GAİN, seride dengeyi sağladı. Bahçeşehir Koleji karşısında kritik bir sonuç alan siyah-beyazlı ekip, final umutlarını son maça taşıdı.

Yarı final serisinde eşitliğin oluşmasının ardından gözler beşinci maça çevrildi. Beşiktaş’ın sahasında oynanacak mücadele sonunda kazanan takım, Basketbol Süper Ligi finaline yükselme hakkı elde edecek.

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