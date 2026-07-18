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Türkiye-Kanada voleybol maçının ne zaman oynanacağı açıklandı

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşı karşıya gelecek ve yarı final bileti almak için mücadele edecek. Bu kapsamda, karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu.

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Eklenme 18.07.2026 - 09:55
Güncellenme 18.07.2026 - 10:03
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2026 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) çeyrek final heyecanı yaşanırken, Filenin Sultanları ise Kanada ile karşılaşacak. Türkiye-Kanada voleybol karşılaşması öncesinde Filenin Sultanları yarı final hazırlıklarını tamamlarken, mücadelenin tarihi ve saati belli oldu. 

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finale yükselmek için Kanada ile 23 Temmuz 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 11.00’de karşılaşacak.

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGI KANALDA?

Filenin Sultanları’nın yarı finale çıkmak için Kanada ile karşılaşacağı mücadele TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

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TÜRKİYE, KANADA’YI YENERSE HANGİ TAKIMLA KARŞILAŞACAK?

Filenin Sultanları’nın bu karşılaşmayı kazanması halinde yarı finalde Çin-ABD eşleşmesinin kazananıyla oynayacağı öğrenildi.

2026 FIVB MİLLETLER LİGİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

VNL’de 18 takım mücadele ederken, 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sıradaki takım finallerde mücadele edecek. Bu kapsamda 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin’in Macao kentinde düzenlenecek.

FİLENİN SULTANLARI VNL FİNAL KADROSU

Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları’nın Macao kentindeki zorlu turnuvada sahaya çıkacağı 15 kişilik final etabı kadrosu belli oldu. Buna göre kadrodaki isimler şu şekilde:

Pasörler: Elif Şahin, Cansu Özbay, Dilay Özdemir

Pasör: Çaprazları: Melissa Vargas, Defne Başyolcu

Smaçörler: İlkin Aydın, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

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