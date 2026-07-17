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Amedspor’dan Icardi açıklaması

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılması kesinleşen Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Eklenme 17.07.2026 - 13:42
Güncellenme 17.07.2026 - 13:50
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Süper Lig’e yükselen Amedspor’un Icardi’yi transfer edip etmeyeceği merak konusu olurken, Amedspor Başkanı Nahit Eren ise Mauro Icardi’nin transferine ilişkin açıklama yaptı.

ICARDİ AMEDSPOR’A MI TRANSFER OLACAK?

Eren, Mauro Icardi’ye yönelik olarak yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun gündemlerinde olmadığını duyurdu.

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BAŞKAN EREN’DEN AÇIKLAMA

Başkan Eren, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Gelecekte en az Icardi kadar adından söz ettireceğini düşündüğümüz forvet adaylarımız bulunuyor. Bu nedenle Mauro Icardi gündemimizde yer almıyor. Temaslarımız devam ediyor. Umarım birkaç gün içerisinde transferi tamamlarız. Dünya Kupası süreci de bize bazı gerçekleri gösterdi. Amedspor’un Türkiye Futbol Federasyonu’nca belirlenen transfer limiti bulunuyor ve bu limit içerisinde hareket etmek çok zor. Hocamızın verdiği rapor kapsamında geçen sezonki kadrodan çok fazla futbolcuyla devam edemeyecek.”

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