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Beşiktaş’ın Midtjylland maç kadrosu belli oldu

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu kapsamında Midtjylland ile oynayacağı maçların kadrosunu açıkladı.

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Eklenme 21.07.2026 - 09:56
Güncellenme 21.07.2026 - 10:08
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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu kapsamında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile yapacağı karşılaşmaların kadrosu açıklandı.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇLARI KADROSU

Bu kapsamda Beşiktaş’ın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin.

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Defans: Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.

Orta Saha: Orkun Kökçü, Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı.

Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy.

Bu kapsamda, yeni transfer Leandro Trossard kadroda yer almadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlı takım, ikinci ön eleme turu ilk karşılaşmasında Midtjylland ile 23 Temmuz 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.25’te başlayacak.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Midtjylland karşılaşması S Sport Plus ekranından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Danimarka’da oynanacak. Turu geçen takım UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda mücadele edecek.

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