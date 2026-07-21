Beşiktaş’ın Midtjylland maç kadrosu belli oldu

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu kapsamında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile yapacağı karşılaşmaların kadrosu açıklandı.
BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇLARI KADROSU
Bu kapsamda Beşiktaş’ın kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin.
Defans: Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.
Orta Saha: Orkun Kökçü, Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı.
Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy.
Bu kapsamda, yeni transfer Leandro Trossard kadroda yer almadığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Siyah-beyazlı takım, ikinci ön eleme turu ilk karşılaşmasında Midtjylland ile 23 Temmuz 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.25’te başlayacak.
BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Midtjylland karşılaşması S Sport Plus ekranından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Danimarka’da oynanacak. Turu geçen takım UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda mücadele edecek.