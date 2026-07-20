Bahis soruşturmasında Maruf Güneş için istenen ceza açıklandı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Yasa dışı bahis ve şike iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir aşama kaydedildi. Emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda gözaltına alınan kulüp yöneticileri ve yetkililerinin savcılıktaki sorgu işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. Soruşturma kapsamında ilgili savcılık tarafından şüpheliler hakkında mahkemeden adli kontrol ve tutuklama talebinde bulunulduğu öğrenildi. Savcılık talepleri arasında en çok merak edilen ise Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş oldu.

Maruf Güneş için istenen ceza açıklandı

Maruf Güneş hakkında savcılık makamı adli kontrol hükümleriyle ev hapsi verilmesini ve Güneş’in serbest bırakılmasını talep etti. Güneş’le blikte ev hapsi ve adli kontrol tedbirinin alındığı isimler arasında Boluspor’dan Halil İbrahim Yavaş, Bodrum FK’dan Hüseyin Gözütok ve Erzurum FK’dan Avni Akdemi yer aldı. Tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen isimler şöyle;

Beşiktaş kulübünden Tolga Kırgız ve Kerem Gürel

Bandırmaspor yetkilisi Ünsal Yamaner

Adanaspor’dan Savaş Tatil

Gençlerbirliği temsilcisi Özgür Durşen

Beşiktaş’tan Ahmet Akçelik, Boluspor yetkilisi Ali Gürsoy, Gençlerbirliği’nden Sezgin Özkan, Balıkesirspor’dan Kemal Aydın, Karaman FK temsilcisi Ömer Çetin ve Altınordu’dan Barış Orhun Bilge için ise sadece yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.