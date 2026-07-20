Virgil van Dijk, Beşiktaş’a mı geliyor? Menajeri İstanbul’a geliyor

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Beşiktaş , yaz transfer döneminde Virgil van Dijk için transfer görüşmelerine başladı; menajeri İstanbul'a gelerek Beşiktaş yöneticileriyle görüşecek.

, yaz transfer döneminde için transfer görüşmelerine başladı; menajeri İstanbul'a gelerek Beşiktaş yöneticileriyle görüşecek. Liverpool , Virgil van Dijk 'ı vazgeçilmez oyuncular arasında görmemekte ve cazip bir teklif gelmesi durumunda transferine izin verebileceği belirtiliyor.

, 'ı vazgeçilmez oyuncular arasında görmemekte ve cazip bir teklif gelmesi durumunda transferine izin verebileceği belirtiliyor. Virgil van Dijk, geçen sezon 44 maçta 4 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı; Liverpool'un ilk etapta 10 milyon euro bonservis talep edeceği iddia ediliyor.

Yaz transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Beşiktaş, savunma hattına dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, daha önce uzun süre Galatasaray ile adı anılan Liverpool’un Hollandalı savunmacısı Virgil van Dijk için harekete geçtiği öne sürüldü. Van Dijk’ın menajerinin de transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul’da Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geleceği gelen bilgiler arasında.

Van Dijk’ın menajeri İstanbul’a geliyor

Bir süredir Mohammed Salah için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salah’ın takım arkadaşı olan Virgil van Dijk’ı da transfer listesinin üst basamaklarına yazdı. 34 yaşındaki Hollandalı stoperin siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken yıldız ismin menajerinin Beşiktaş yöneticileriyle şartları görüşmek için İstanbul’a geleceği ifade ediliyor.

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İngiliz basını da Liverpool’un, Virgil van Dijk’ı artık vazgeçilmez oyuncular arasında görmediği, cazip bir teklif gelmesi durumunda Hollandalı yıldızın transferine izin verebileceği konuşuluyor. İngiliz ekibinin ilk etapta 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli isteyeceği iddia ediliyor.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Virgil van Dijk, 4 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı.