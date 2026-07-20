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Virgil van Dijk, Beşiktaş’a mı geliyor? Menajeri İstanbul’a geliyor

Süper Lig’de adı dünya yıldızlarıyla beraber anılan Beşiktaş, Liverpool’un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk’ın menajerinin, transfer görüşmeleri için İstanbul’a geleceği öne sürüldü.

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Eklenme 20.07.2026 - 17:07
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Yaz transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Beşiktaş, savunma hattına dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, daha önce uzun süre Galatasaray ile adı anılan Liverpool’un Hollandalı savunmacısı Virgil van Dijk için harekete geçtiği öne sürüldü. Van Dijk’ın menajerinin de transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul’da Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geleceği gelen bilgiler arasında.

Van Dijk’ın menajeri İstanbul’a geliyor

Bir süredir Mohammed Salah için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salah’ın takım arkadaşı olan Virgil van Dijk’ı da transfer listesinin üst basamaklarına yazdı. 34 yaşındaki Hollandalı stoperin siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken yıldız ismin menajerinin Beşiktaş yöneticileriyle şartları görüşmek için İstanbul’a geleceği ifade ediliyor.

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İngiliz basını da Liverpool’un, Virgil van Dijk’ı artık vazgeçilmez oyuncular arasında görmediği, cazip bir teklif gelmesi durumunda Hollandalı yıldızın transferine izin verebileceği konuşuluyor. İngiliz ekibinin ilk etapta 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli isteyeceği iddia ediliyor.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Virgil van Dijk, 4 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı.

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