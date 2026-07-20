Beşiktaş’ın muhtemel rakibi Hradec Kralove nerenin takımı? Maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

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UEFA Avrupa Ligi’nde 3. ön eleme kura çekimleri gerçekleşti. Turnuvada ülkemizi temsil eden ekiplerden Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjyland engelini aşması halinde, 3. ön eleme turunda Hradec Kralove – Trömsö eşleşmesinin galibiyle play-off turuna çıkma mücadelesi verecek.

Hradec Kralove hangi ülkenin takımı?

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki olası rakiplerinden Hradec Kralove, Çekya’nın en üst ligi olan Chance Liga’dan mücadele ediyor. Adını aldığı şehri temsil eden köklü ekip, maçlarını 9 bin 300 kişi kapasiteli Malsovicka Arena’da oynuyor. Son olarak 1960 yılında Çekoslovakya lig şampiyonluğunu elde eden Hradec Kralove, disiplinli ve mücadeleci oyun anlayışıyla büyük takımlara sorun çıkarabiliyor.

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En tehlikeli oyuncuları kim?

Çekya’nın mücadeleci ve sisteme dayalı oyun anlayışını temel alan Hradec Kralove’de Hollandalı santrafor Mick van Buren ile Çekya A Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu Vladimir Darida dikkat çeken oyuncular.

Yaklaşık 10-11 milyon euro aralığında bir kadro değerine sahip olan Çekya temsilcisi, bireysel yıldızlara bakan takımlardan çok kolektif oyun ve duran top organizasyonlarıyla tehdit yaratan bir takım.

Hradec Kralove – Trömsö maçı ne zaman?

Beşiktaş ile karşılaşma ihtimali bulunan Hradec Kralove, 2. ön eleme turunun ilk maçını Norveç temsilcisi Trömsö ile deplasmanda oynayacak. Mücadele TSİ 20.00’de başlayacak. İkinci maçı önümüzdeki hafta evinde oynayacak olan Çekya ekibi, turu geçmesi halinde 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş ile 6 Ağustos’ta İstanbul’da karşı karşıya gelecek.