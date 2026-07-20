HaberX
Anasayfa/Spor/Beşiktaş’ın muhtemel rakibi Hradec Kralove nerenin takımı? Maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

Beşiktaş’ın muhtemel rakibi Hradec Kralove nerenin takımı? Maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjyland’ı elemesi halinde, 3. ön eleme turunda Hradec Kralove ile eşleşebilir. Siyah-beyazlıların olası rakibi, yüksek fizik gücü ve kolektif oyun anlayışıyla dikkat çekiyor.

Oluşturan
Eklenme 20.07.2026 - 15:35
Haberi PAYLAŞ

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. ön eleme kura çekimleri gerçekleşti. Turnuvada ülkemizi temsil eden ekiplerden Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjyland engelini aşması halinde, 3. ön eleme turunda Hradec Kralove – Trömsö eşleşmesinin galibiyle play-off turuna çıkma mücadelesi verecek.

Hradec Kralove hangi ülkenin takımı?

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki olası rakiplerinden Hradec Kralove, Çekya’nın en üst ligi olan Chance Liga’dan mücadele ediyor. Adını aldığı şehri temsil eden köklü ekip, maçlarını 9 bin 300 kişi kapasiteli Malsovicka Arena’da oynuyor. Son olarak 1960 yılında Çekoslovakya lig şampiyonluğunu elde eden Hradec Kralove, disiplinli ve mücadeleci oyun anlayışıyla büyük takımlara sorun çıkarabiliyor.

Haber Devam Ediyor
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu muhtemel rakibi belli oldu
Spor
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu muhtemel rakibi belli oldu
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Midtjylland'ı yenmesi durumunda üçüncü turda Hradec Kralove-Tromso karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Bugün Voleybol Maçı Yok Mu? İşte Filenin Sultanları’nın Maç Takvimi
Spor
Bugün Voleybol Maçı Yok Mu? İşte Filenin Sultanları’nın Maç Takvimi
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 6. haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’da Kanada ile...

En tehlikeli oyuncuları kim?

Çekya’nın mücadeleci ve sisteme dayalı oyun anlayışını temel alan Hradec Kralove’de Hollandalı santrafor Mick van Buren ile Çekya A Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu Vladimir Darida dikkat çeken oyuncular.

Yaklaşık 10-11 milyon euro aralığında bir kadro değerine sahip olan Çekya temsilcisi, bireysel yıldızlara bakan takımlardan çok kolektif oyun ve duran top organizasyonlarıyla tehdit yaratan bir takım.

Hradec Kralove – Trömsö maçı ne zaman?

Beşiktaş ile karşılaşma ihtimali bulunan Hradec Kralove, 2. ön eleme turunun ilk maçını Norveç temsilcisi Trömsö ile deplasmanda oynayacak. Mücadele TSİ 20.00’de başlayacak. İkinci maçı önümüzdeki hafta evinde oynayacak olan Çekya ekibi, turu geçmesi halinde 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş ile 6 Ağustos’ta İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe Gornik Zabrze
Spor

Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın kanalı açıklandı!

11 saat önce
Maruf Güneş
Spor

Bahis soruşturmasında Maruf Güneş için istenen ceza açıklandı

12 saat önce
Spor

Virgil van Dijk, Beşiktaş’a mı geliyor? Menajeri İstanbul’a geliyor

16 saat önce
Spor

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu muhtemel rakibi belli oldu

18 saat önce
Spor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi Hearts hangi ülkenin takımı? En tehlikeli oyuncusu kim?

19 saat önce
Spor

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu muhtemel rakibi belli oldu

19 saat önce