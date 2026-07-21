FIFA, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a tazminat ödeyecek

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş toplamda 27 futbolcu göndererek 2026 FIFA Dünya Kupası 'ndan önemli tazminat gelirleri elde edecek.

, ve toplamda 27 futbolcu göndererek 2026 'ndan önemli tazminat gelirleri elde edecek. Fenerbahçe , 12 futbolcusuyla yaklaşık 1 milyon 840 bin dolar tazminat alarak en yüksek kazancı sağlayacakken, Galatasaray 10 oyuncusuyla 1 milyon 430 bin dolar kazanacak.

, 12 futbolcusuyla yaklaşık 1 milyon 840 bin dolar tazminat alarak en yüksek kazancı sağlayacakken, 10 oyuncusuyla 1 milyon 430 bin dolar kazanacak. Beşiktaş, turnuvaya 5 futbolcu göndererek toplam 690 bin dolar tazminat geliri elde edecek.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2026 FIFA Dünya Kupası’na toplam 27 futbolcu gönderirken, FIFA’nın Kulüp Yardım Programı doğrultusunda büyük kazanç sağlayacak.

FIFA’NIN TAKIMLARA ÖDEDİĞİ TAZMİNAT NASIL HESAPLANIYOR?

FIFA, milli takımlara katılan oyuncuların kulüplerinden ayrıldığı günden itibaren Dünya Kupası’na veda ettiği güne kadar geçen süre için kulüplere futbolcu başına günlük 5 bin dolara yakın tazminat ödemesi yapıyor.

EN YÜKSEK TAZMİNATI ALACAK TAKIM FENERBAHÇE

Grup aşaması sonuna kadar yapılan hesaplamaya göre, FIFA’dan en yüksek tazminat ödemesini alacak Türk takımı Fenerbahçe olurken, sarı lacivertli takım Dünya Kupası’na gönderdiği 12 oyuncuyla yaklaşık 1 milyon 840 bin dolar kazanç sağlayacak.

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FENERBAHÇE’NİN DÜNYA KUPASI’NA GÖNDERDİĞİ FUTBOLCULAR

Fenerbahçe’nin Dünya Kupası’na gönderdiği futbolcular şu şekilde:

N’Golo Kante, Sofyan Amrabat, Ederson, Nelson Semedo, Dominik Livakovic, Mert Günok, Çağlar, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci.

GALATASARAY’IN ELDE EDECEĞİ GELİR BELLİ OLDU

Dünya Kupası’ndan en fazla tazminat geliri elde edecek ikinci Türk takımı Galatasaray olurken, sarı-kırmızılı ekip 10 futbolcu üzerinden toplam 1 milyon 430 bin dolar gelir elde edecek.

GALATASARAY, DÜNYA KUPASI’NA KAÇ FUTBOLCU GÖNDERDİ?

Galatasaray ise Dünya Kupası’na Davinson Sanchez, Leroy Sane, Ismail Jacobs, Wifred Singo, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz olmak üzere toplam 10 futbolcu göndermişti.

BEŞİKTAŞ 690 BİN DOLAR TAZMİNAT ALACAK

Beşiktaş ise turnuvaya 5 futbolcu gönderirken, toplam 690 bin dolar tazminat geliri elde edecek. Beşiktaş’ın turnuvaya gönderdiği futbolcular şu şekilde:

Emanuel Akbadou, Orkun Kökcü, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Amir Hadziahmetovic.