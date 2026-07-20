Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu muhtemel rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü ön eleme turu kuraları çekildi. Bu kapsamda Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi belli oldu.
FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİBİ
Sarı lacivertli takım, ikinci ön eleme turunda karşılaşacağı Gornik Zabrze’yi elemesi durumunda, 3. ön eleme turunda Sturm Graz-Hearts karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.
İLK KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasını evinde oynayacağı öğrenildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇ TARİHLERİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmaları 4-5 Ağustos tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.
FENERBAHÇE, KİNİCİ ELEME TURUNDAN ELENİRSE NE OLACAK?
Sarı lacivertli takımın 2. eleme turunda Gornik Zabrze’ye elenmesi durumunda Avrupa Ligi’nden devam edecek.
FENERBAHÇE’NİN AVRUPA LİGİ’NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze’ye elenmesi halinde Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Buna göre üçüncü eleme turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde:
St. Gallen (İsviçre) – Benfica (Portekiz) karşılaşmasının kazananı
FC Twente (Hollanda) – Ferencváros (Macaristan) karşılaşmasının kazananı
Qarabağ FK (Azerbaycan) – CSKA Sofia (Bulgaristan) karşılaşmasının kazananı
AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Avrupa Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmaların 20 Ağustos tarihinde, rövanş karşılaşmalarının ise 20 Ağustos tarihinde oynanacağı öğrenildi.
FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Öte yandan, sarı lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turundaki rakibi Gornik Zabrze olurken, bu karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu.
Buna göre, Fenerbahçe-Gornik Gzarbze karşılaşması ilk olarak 21 Temmuz Salı günü saat 21’de Kadıköy’de oynanacak. Takımlar, rövanş için 29 Temmuz’da Polonya’da karşı karşıya gelecek.