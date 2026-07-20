Borsa İstanbul’da temettü takvimi belli oldu! İşte temettü verecek şirketler

Borsa İstanbul’da temettü veren hisselere yatırım yapanlar için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Yatırımcılarının merakla beklediği ödeme takvimi temmuz ve ağustos için resmiyet kazandı. Yılın ikinci yarısına girilirken şirketlerin genel kurullarında alınan kararlar doğrultusunda, temmuz ayının son haftasından başlayarak ağustos ayının bitimine kadar toplam 15 şirket temettü ödemesi yapacak.
En yüksek temettü DOAS’tan geldi
Açıklanan takvimde ödeme yapacak kurumlar arasında tutarlar ve temettü verimleri dikkat çekti. 2 aylık süreçte hisse başına en yüksek ödemeyi yapacak şirket Doğuş Otomotiv (DOAS) olurken, şirketin yatırımcılarına hisse başına net 12,7500 TL aktaracağı öğrenildi. Temettü verimliliği oranında da yüzde 8,04 seviyesiyle zirvede yer alan Doğuş Otomotiv’i, yüzde 7,41 verimlilik oranı ve hisse başına 2,1546 TL net ödemeyle PC İletişim (PCILT) takip ediyor.
İşte temmuz ayında temettü ödeyecek şirketler
21 Temmuz tarihi temettü ödemeleri başlayacak. Temmuz ayında ödeme yapacak şirketler ve hisse başına belirledikleri net tutarlar şöyle;
- 21 Temmuz – Katılımevim (KTLEV) hisse başı 0,0821 TL
- 21 Temmuz – TAV Havalimanları Holding (TAVHL) hisse başı 1,5342 TL
- 22 Temmuz – Grainturk Tarım (GRTHO) hisse başı 0,3817 TL
- 28 Temmuz – Mercan Kimya (MERCN) hisse başı 0,1786 TL
- 29 Temmuz – Osmanlı Yatırım (OSMEN) hisse başı 0,0425 TL
- 31 Temmuz – Mopaş Marketçilik (MOPAS) hisse başı 0,2335 TL
İşte ağustos ayında temettü ödeyecek şirketler
Ağustos’ta yapılacak ödemeler ve şirketler şöyle;
- 5 Ağustos – Boğaziçi Beton (BOBET) hisse başı 0,3400 TL
- 10 Ağustos – PC İletişim (PCILT) hisse başı 2,1546 TL
- 10 Ağustos – Göknur Gıda (GOKNR) hisse başı 0,2603 TL
- 13 Ağustos – Doğuş Otomotiv (DOAS) hisse başı 12,7500 TL
- 20 Ağustos – Batı Ege GYO (BEGYO) hisse başı 0,0307 TL
- 24 Ağustos – Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) hisse başı 0,0490 TL
- 25 Ağustos – TGS Dış Ticaret (TGSAS) hisse başı 0,2550 TL
- 27 Ağustos – Türkiye Sigorta (TURSG) hisse başı 0,1275 TL
- 31 Ağustos – Suwen Tekstil (SUWEN) hisse başı 0,1518 TL