Borsa İstanbul’da temettü takvimi belli oldu! İşte temettü verecek şirketler

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Borsa İstanbul’da temettü veren hisselere yatırım yapanlar için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Yatırımcılarının merakla beklediği ödeme takvimi temmuz ve ağustos için resmiyet kazandı. Yılın ikinci yarısına girilirken şirketlerin genel kurullarında alınan kararlar doğrultusunda, temmuz ayının son haftasından başlayarak ağustos ayının bitimine kadar toplam 15 şirket temettü ödemesi yapacak.

En yüksek temettü DOAS’tan geldi

Açıklanan takvimde ödeme yapacak kurumlar arasında tutarlar ve temettü verimleri dikkat çekti. 2 aylık süreçte hisse başına en yüksek ödemeyi yapacak şirket Doğuş Otomotiv (DOAS) olurken, şirketin yatırımcılarına hisse başına net 12,7500 TL aktaracağı öğrenildi. Temettü verimliliği oranında da yüzde 8,04 seviyesiyle zirvede yer alan Doğuş Otomotiv’i, yüzde 7,41 verimlilik oranı ve hisse başına 2,1546 TL net ödemeyle PC İletişim (PCILT) takip ediyor.

İşte temmuz ayında temettü ödeyecek şirketler

21 Temmuz tarihi temettü ödemeleri başlayacak. Temmuz ayında ödeme yapacak şirketler ve hisse başına belirledikleri net tutarlar şöyle;

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21 Temmuz – Katılımevim (KTLEV) hisse başı 0,0821 TL

21 Temmuz – TAV Havalimanları Holding (TAVHL) hisse başı 1,5342 TL

22 Temmuz – Grainturk Tarım (GRTHO) hisse başı 0,3817 TL

28 Temmuz – Mercan Kimya (MERCN) hisse başı 0,1786 TL

29 Temmuz – Osmanlı Yatırım (OSMEN) hisse başı 0,0425 TL

31 Temmuz – Mopaş Marketçilik (MOPAS) hisse başı 0,2335 TL

İşte ağustos ayında temettü ödeyecek şirketler

Ağustos’ta yapılacak ödemeler ve şirketler şöyle;