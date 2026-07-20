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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu muhtemel rakibi belli oldu

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Midtjylland'ı yenmesi durumunda üçüncü turda Hradec Kralove-Tromso karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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Eklenme 20.07.2026 - 14:23
Güncellenme 20.07.2026 - 14:41
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne 2. Ön Eleme Turundan girerken, bu turda Midtjylland ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU RAKİBİ

Siyah-beyazlı takım, Midtjylland’ı elemesi durumunda 3. turda Hradec Kralove – Tromso karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. ön eleme turuna yükseleceği öğrenilirken, bu turdaki ilk karşılaşmalar 20 Ağustos tarihinde, rövanş karşılaşmaları ise 27 Ağustos’ta oynanacak.

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BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ 2. ÖN ELEME TURUNDA ELENİRSE NE OLACAK?

Siyah-beyazlı takımın Midtjylland’a elenmesi durumunda Konferans Ligi’nde oynayacağı öğrenildi. Bu kapsamda, siyah-beyazlıların Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli oldu.

Varazdin (Hırvatistan) – FK Jablonec (Çekya) karşılaşmasının kazananı

Bohemian (İrlanda) – FC Ballkani (Kosova) karşılaşmasının kazananı

IFK Göteborg (İsveç) – FCI Levadia (Estonya) karşılaşmasının kazananı

Motherwell (İskoçya) – Havnar Bóltfelag (Faroe Adaları) karşılaşmasının kazananı

DAC 1904 (Slovakya) – Velež Mostar (Bosna-Hersek) karşılaşmasının kazananı

KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Öte yandan, Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşma tarihleri de belli oldu. Buna göre ilk karşılaşmalar 6 Ağustos tarihinde, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Öte yandan, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kapsamında oynanacak Beşiktaş-Midtjylland karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu.

Buna göre Beşiktaş-Midtjylland karşılaşması, 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de Beşiktaş’ın sahasında oynanacak. Beşiktaş, rövanş için 30 Temmuz tarihinde Danimarka’da sahaya çıkacak.

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