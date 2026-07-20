Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu muhtemel rakibi belli oldu

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland ile karşılaşacak; bu maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşı ise 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak.

, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda ile karşılaşacak; bu maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşı ise 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak. Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi durumunda 3. Ön Eleme Turu'nda Hradec Kralove – Tromso galibi ile karşılaşacak; bu turdaki maçlar 20 ve 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

– galibi ile karşılaşacak; bu turdaki maçlar 20 ve 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Beşiktaş, Midtjylland'a elenirse Konferans Ligi'nde mücadele edecek ve muhtemel rakipleri arasında Varazdin, Bohemian, IFK Göteborg, Motherwell ve DAC 1904 yer alacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne 2. Ön Eleme Turundan girerken, bu turda Midtjylland ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU RAKİBİ

Siyah-beyazlı takım, Midtjylland’ı elemesi durumunda 3. turda Hradec Kralove – Tromso karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. ön eleme turuna yükseleceği öğrenilirken, bu turdaki ilk karşılaşmalar 20 Ağustos tarihinde, rövanş karşılaşmaları ise 27 Ağustos’ta oynanacak.

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BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ 2. ÖN ELEME TURUNDA ELENİRSE NE OLACAK?

Siyah-beyazlı takımın Midtjylland’a elenmesi durumunda Konferans Ligi’nde oynayacağı öğrenildi. Bu kapsamda, siyah-beyazlıların Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli oldu.

Varazdin (Hırvatistan) – FK Jablonec (Çekya) karşılaşmasının kazananı

Bohemian (İrlanda) – FC Ballkani (Kosova) karşılaşmasının kazananı

IFK Göteborg (İsveç) – FCI Levadia (Estonya) karşılaşmasının kazananı

Motherwell (İskoçya) – Havnar Bóltfelag (Faroe Adaları) karşılaşmasının kazananı

DAC 1904 (Slovakya) – Velež Mostar (Bosna-Hersek) karşılaşmasının kazananı

KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Öte yandan, Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşma tarihleri de belli oldu. Buna göre ilk karşılaşmalar 6 Ağustos tarihinde, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Öte yandan, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kapsamında oynanacak Beşiktaş-Midtjylland karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu.

Buna göre Beşiktaş-Midtjylland karşılaşması, 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de Beşiktaş’ın sahasında oynanacak. Beşiktaş, rövanş için 30 Temmuz tarihinde Danimarka’da sahaya çıkacak.