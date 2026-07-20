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1999 öncesi sigorta girişi olanlar dikkat: Bu ayrıntıyı bilmeyen EYT’ten emekli olamıyor

EYT kapsamında olmasına karşın prim günü eksik olan çalışanların emekli olamayacağı, gerekli prim tamamlanması halinde yaş şartı aranmadan emekli olunabileceği belirtildi.

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Eklenme 20.07.2026 - 20:01
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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanmak isteyen çalışanlara yönelik önemli bir açıklama yapıldı.

EKSİK PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT’DEN EMEKLİ OLAMIYOR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ekrem Sarısu, Posta gazetesindeki yazısında, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesinde olanların otomatik olarak emekli olamayacağına dikkat çekerek, eksik prim günü olan vatandaşların EYT kapsamında olsa da emeklilik imkanından yararlanamayacağını belirtti.

Sarısu, bir okuyucusunun SSK başlangıcı 1997 olmasına karşın EYT kapsamında emekli olamadığını ifade etmesinin ardından açıklama yaptı.

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SON 7 YIL KURALI

Bu doğrultuda birden fazla sigortalılık statüsünde prim ödeyen kişiler için son 7 yıl, yani 2 bin 520 gün kuralının emeklilik statüsünü belirlediğine vurgu yapan Sarısu, son 7 yılda hangi statüde daha fazla prim ödenmişse emekliliğin o kapsamda gerçekleşeceğini belirtti.

ŞARTLARI SAĞLAYANLARIN YAŞI BEKLEMESİNE GEREK YOK

Sarısu ayrıca, SSK’dan emekli olacak çalışanlar için gerekli koşulların yerine getirilmesi durumunda EYT kapsamında yaş şartına gerek kalmadan emekli olunabileceğini ifade etti.

BAĞ-KUR İÇİN 9 BİN PRİM GÜNÜ ŞARTI

Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için ise 9 bin prim günü koşulunun olduğunu belirten Sarısu, prim gününü tamamlayamayan çalışanların EYT kapsamında olsa da emekli olamayacağını bildirdi.

Sarısu, EYT’nin prim koşulunu sağlayıp sadece yaş nedeniyle emekli olamayan kişilere ilişkin bir düzenleme olduğunu anımsattı.

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