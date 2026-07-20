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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi Hearts hangi ülkenin takımı? En tehlikeli oyuncusu kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, turu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakiplerinden biri de Hearts olacak. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakibi hakkında bilinmesi gerekenler…

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Eklenme 20.07.2026 - 13:54
Güncellenme 20.07.2026 - 13:58
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Polonya’nın Gornik Zabrze ekibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin sonraki turdaki muhtemel rakiplerinden birisi olan Hearts, İskoçya’nın en köklü takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor.

Hearts maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

Fenerbahçe’nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakiplerinden Hearts, 1874 yılında kuruldu. İskoçya’nın en köklü takımlarından birisi olan Hearts, maçlarını başkent Edinburgh’da yer alan 19 bin 852 kişi kapasiteli Tynecastle Park’ta oynuyor. Stadyum tribünlerinin sahaya yakın olması, deplasman takımları için baskılı bir ortama sebep oluyor.

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Hearts’ın oyun tarzı nasıl?

Tipik bir Büyük Britanya futbol anlayışına sahip olan Hearts, güçlü fizik yapısı, yüksek tempo ve mücadeleci oyunuyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin olası bu eşleşmede en çok kanatlardan gelişen ataklara ve hava toplarına dikkat etmesi gerekiyor.

Hearts’ın en tehlikeli oyuncusu kim?

Geçen sezon son haftaya kadar şampiyonluk yarışında kalan ancak kupayı Celtic’e kaptıran Hearts, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Claudio Braga ve Amadou Ba-Sy gibi isimleri transfer eden İskoç ekibi, geçen sezon orta sahada büyük fark yaratan Cammy Devlin’in takımdan ayrılması sebebiyle büyük güç kaybı yaşadı.

Tıpkı Fenerbahçe gibi Devler Ligi’ne 2. ön eleme turundan dahil olan Hearts, ilk maçta deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak. Rövanş karşılaşmasını ise önümüzdeki hafta evinde oynayacak.

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