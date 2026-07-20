Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi Hearts hangi ülkenin takımı? En tehlikeli oyuncusu kim?

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ekibini elemesi durumunda, 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaktır.

, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ekibini elemesi durumunda, 3. ön eleme turunda ile eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaktır. Hearts , 1874 yılında kurulan ve Edinburgh ’daki Tynecastle Park stadyumunda 19,852 kişi kapasite ile maçlarını oynayan köklü bir İskoç futbol takımıdır.

, 1874 yılında kurulan ve ’daki stadyumunda 19,852 kişi kapasite ile maçlarını oynayan köklü bir İskoç futbol takımıdır. Hearts, yüksek tempo ve mücadeleci oyun tarzıyla dikkat çekmekte olup, kadrosunda Claudio Braga ve Amadou Ba-Sy gibi önemli oyunculara yer vermektedir; ancak Cammy Devlin’in ayrılması nedeniyle güç kaybı yaşanmıştır.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Polonya’nın Gornik Zabrze ekibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin sonraki turdaki muhtemel rakiplerinden birisi olan Hearts, İskoçya’nın en köklü takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor.

Hearts maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

Fenerbahçe’nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakiplerinden Hearts, 1874 yılında kuruldu. İskoçya’nın en köklü takımlarından birisi olan Hearts, maçlarını başkent Edinburgh’da yer alan 19 bin 852 kişi kapasiteli Tynecastle Park’ta oynuyor. Stadyum tribünlerinin sahaya yakın olması, deplasman takımları için baskılı bir ortama sebep oluyor.

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Hearts’ın oyun tarzı nasıl?

Tipik bir Büyük Britanya futbol anlayışına sahip olan Hearts, güçlü fizik yapısı, yüksek tempo ve mücadeleci oyunuyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin olası bu eşleşmede en çok kanatlardan gelişen ataklara ve hava toplarına dikkat etmesi gerekiyor.

Hearts’ın en tehlikeli oyuncusu kim?

Geçen sezon son haftaya kadar şampiyonluk yarışında kalan ancak kupayı Celtic’e kaptıran Hearts, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Claudio Braga ve Amadou Ba-Sy gibi isimleri transfer eden İskoç ekibi, geçen sezon orta sahada büyük fark yaratan Cammy Devlin’in takımdan ayrılması sebebiyle büyük güç kaybı yaşadı.

Tıpkı Fenerbahçe gibi Devler Ligi’ne 2. ön eleme turundan dahil olan Hearts, ilk maçta deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak. Rövanş karşılaşmasını ise önümüzdeki hafta evinde oynayacak.