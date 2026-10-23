HaberX
AnasayfaEkonomiBIST 100, Şubat 2008’den beri en uzun düşüş serisini yaşadı

BIST 100, Şubat 2008’den beri en uzun düşüş serisini yaşadı

BIST 100 endeksi, gün içinde yüzde 4,66 oranında düşmesinin ardından toparlanarak günü yüzde 3'e yakın kayıpla kapatırken 2008 yılı Şubat ayından bu yana en uzun düşüş serisini yaşadı.

Oluşturan
Eklenme 23.10.2026 - 17:51
Güncellenme 23.10.2026 - 17:53

Borsa İstanbul’da satışlar artarken BIST 100 endeksi, kapanışa doğru yüzde 4’ten fazla düşerek 10 bin 800 puan seviyesine çekildi ve yıl içinde elde ettiği tüm kazançları geri verdi.

ARALIK 2025’TEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYE

Gün içinde 10 bin 710 puana kadar gerileyen BIST 100, daha sonra toparlanarak Türkiye saatiyle 16.41 sularında 10 bin 945 puanda işlem gördü. Ancak endeks, 5 Aralık 2025’ten bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

BANKACILIK VE İLETİŞİM HİSSELERİ ÖNCÜLÜK ETTİ

Bankacılık ve iletişim hisseleri düşüşe öncülük ederken bankacılık endeksindeki kayıp yüzde 6’yı geçti. İletişim endeksindeki kayıp ise yüzde 8’i aştı.

Haber Devam Ediyor
İş Bankası’ndan 1 hafta içinde 7 bin 500 TL fırsatı
Ekonomi
İş Bankası’ndan 1 hafta içinde 7 bin 500 TL fırsatı
İş Bankası, Pazarama Tatil ile düzenlediği bir kampanya kapsamında 31 Ekim'e kadar şartları sağlayan müşterilerine 7 bin 500 TL'ye kadar PazaramaPuan hediye edeceğini duyurdu.
İş Bankası 7 bin 500 TL kampanyasını duyurdu! Son başvuru tarihi açıklandı!
Ekonomi
İş Bankası 7 bin 500 TL kampanyasını duyurdu! Son başvuru tarihi açıklandı!
Ekim ayı kapsamında yeni bir kampanya hazırlayan İş Bankası, kampanya şartlarını sağlayan müşterilere 7 bin 500 TL'ye kadar MaxiPuan hediye edileceğini duyurdu.

FON SORUŞTURMALARI EN BÜYÜK ETKENLERDEN

Fon soruşturmaları, yatırımcı güvenini olumsuz etkilerken yaşanan düşüşün en büyük etkenlerinden biri olarak gösteriliyor. Soruşturmalar, yerli ve yabancı yatırımcıların riskli varlıklara ilişkin tutumunu da olumsuz etkilerken uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki artış ve hisse senetlerindeki satışlar da baskının derinleşmesine yol açıyor.

BORSA İSTANBUL’UN OLUMSUZ SEYRİNİ ETKİLEYEN NEDENLER

Brent petrolün varil fiyatının 114 dolar seviyesinin üzerinde seyretmesi, enflasyon ve faiz öngörülerine yönelik tedirginlikleri artırıyor. ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüşlerle ABD vadeli piyasalarındaki negatif görünüm de Borsa İstanbul’un olumsuz seyrini etkileyen etkenler arasında görülürken teknoloji hisseleri de düşüşten nasibini aldı.

FAİZ İNİDİRİMİ YÜKSELİŞE YETMEDİ

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 36’ya çekmesi, Borsa İstanbul’da yükseliş sağlamazken kararın ardından BIST 100’deki kayıplar yüzde 3’ü geçmişti.

ŞUBAT 2008’DEN BERİ EN UZUN DÜŞÜŞ SERİSİ

Mali ve sanayi endekslerindeki düşüşle gerileme gün içinde yüzde 5’e yaklaşırken BIST 100, bu haftayı da ekside kapatması nedeniyle haftalık düşüş serisini 6 haftaya taşımış oldu ve Şubat 2008’den bu yana en uzun düşüş serisini yaşadı.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Dul ve yetim aylığında SGK şartları: İki maaş birden alınabilir mi?

18 saniye önce
Ekonomi

İş Bankası’ndan 1 hafta içinde 7 bin 500 TL fırsatı

3 saat önce
Ekonomi

Dana karkasa zam geldi, kuzu karkas fiyatları sabit kaldı: 23 Ekim 2026 karkas et fiyat listesi

4 saat önce
Ekonomi

Aksakal’dan asgari ücrete yüzde 45 zam teklifi

6 saat önce
Ekonomi

Şehit ve gazi çocuklarına 609 milyon TL eğitim öğretim yardımı bugün hesaplara yatacak

10 saat önce
Ekonomi

İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma ücretsiz olacak

11 saat önce