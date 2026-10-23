BIST 100, Şubat 2008’den beri en uzun düşüş serisini yaşadı

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Borsa İstanbul’da satışlar artarken BIST 100 endeksi, kapanışa doğru yüzde 4’ten fazla düşerek 10 bin 800 puan seviyesine çekildi ve yıl içinde elde ettiği tüm kazançları geri verdi.

ARALIK 2025’TEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYE

Gün içinde 10 bin 710 puana kadar gerileyen BIST 100, daha sonra toparlanarak Türkiye saatiyle 16.41 sularında 10 bin 945 puanda işlem gördü. Ancak endeks, 5 Aralık 2025’ten bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

BANKACILIK VE İLETİŞİM HİSSELERİ ÖNCÜLÜK ETTİ

Bankacılık ve iletişim hisseleri düşüşe öncülük ederken bankacılık endeksindeki kayıp yüzde 6’yı geçti. İletişim endeksindeki kayıp ise yüzde 8’i aştı.

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FON SORUŞTURMALARI EN BÜYÜK ETKENLERDEN

Fon soruşturmaları, yatırımcı güvenini olumsuz etkilerken yaşanan düşüşün en büyük etkenlerinden biri olarak gösteriliyor. Soruşturmalar, yerli ve yabancı yatırımcıların riskli varlıklara ilişkin tutumunu da olumsuz etkilerken uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki artış ve hisse senetlerindeki satışlar da baskının derinleşmesine yol açıyor.

BORSA İSTANBUL’UN OLUMSUZ SEYRİNİ ETKİLEYEN NEDENLER

Brent petrolün varil fiyatının 114 dolar seviyesinin üzerinde seyretmesi, enflasyon ve faiz öngörülerine yönelik tedirginlikleri artırıyor. ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüşlerle ABD vadeli piyasalarındaki negatif görünüm de Borsa İstanbul’un olumsuz seyrini etkileyen etkenler arasında görülürken teknoloji hisseleri de düşüşten nasibini aldı.

FAİZ İNİDİRİMİ YÜKSELİŞE YETMEDİ

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 36’ya çekmesi, Borsa İstanbul’da yükseliş sağlamazken kararın ardından BIST 100’deki kayıplar yüzde 3’ü geçmişti.

ŞUBAT 2008’DEN BERİ EN UZUN DÜŞÜŞ SERİSİ

Mali ve sanayi endekslerindeki düşüşle gerileme gün içinde yüzde 5’e yaklaşırken BIST 100, bu haftayı da ekside kapatması nedeniyle haftalık düşüş serisini 6 haftaya taşımış oldu ve Şubat 2008’den bu yana en uzun düşüş serisini yaşadı.