Miretti’den Beşiktaş’a kötü haber

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Beşiktaş, dün gece UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında evinde Crystal Palace’ı ağırlamış ve İngiliz takımıyla 2-2 berabere kalmıştı.

36. DAKİKADA SAKATLANDI

Karşılaşmanın 36. dakikasında Crystal Palace’lı futbolcu Kamada ile mücadeleye giren Fabio Miretti, pozisyonun ardından ayağa kalkamamış ve sağlık ekipleri oyuna davet edilmişti.

YERİNE SALİH ÖZCAN GİRDİ

İtalyan futbolcunun sağ omzundan sakatlandığı belirlendi. Yapılan tedavinin ardından ayağa kalkarak sahayı terk etmek zorunda kalan Miretti, 40. dakikada yerini Salih Özcan’a bıraktı.

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4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Beşiktaş, yapılan sağlık taramaları sonucunda İtalyan futbolcunun sağ omuz köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

TRT Spor’un haberine göre Miretti, 4-6 hafta boyunca forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten konuya yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

“Futbol A Takımımızın dün akşam Crystal Palace ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında omzu üzerine düşerek yaralanan ve müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Fabio Miretti‘nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

ÜÇ İSİM SAHADA OLABİLİR

Öte yandan, Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’nün de sakatlığı devam ederken Başakşehir karşılaşmasında Wilfred Ndidi, Salih Özcan ve Junior Olaitan’ın sahada forma giymesi bekleniyor.

Ayrıca Leandro Trossard’ın hücumun merkezine çekilerek kanatlarda İlhan Fakılı ve Vaclav Cerny senaryosunun da teknik direktör Vincenzo Italiano’nun düşündüğü ihtimallerden biri olduğu öğrenildi.