Yılmaz Vural bu sezon lige katılmayan futbol takımını satın alıyor

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Teknik Direktör Yılmaz Vural, son olarak Sarıyer Futbol Kulübü’nde görev almasının ardından İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu’yu satın almaya yönelik çalışmalar yaptığını açıkladı.

HEDEF: ÜST LİGLERE ÇIKMAK

Vural, Radyospor’da katıldığı bir programda konuya yönelik açıklama yaparak İzmir temsilcisinin altyapı olanaklarından faydalanarak genç futbolcular yetiştirmeyi ve takımı üst liglere çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Deneyimli teknik adam, Altınordu’nun eski yöneticilerinden Seyit Mehmet Özkan ile bir toplantı yaptığını ve Özkan’ın kendisine profesyonel takımı devretmeyi teklif ettiğini ifade etti.

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YATIRIMCILARLA GÖRÜŞÜYOR

Vural, projenin uygulanabilmesi için önemli bir finansman kaynağının olması gerektiğini de söyledi. Özkan’ın genç futbolcuların yetiştirilmesine odaklanmak istediğini, kendisinin ise profesyonel takımın sportif ve mali yönetimini üstlenmeyi planladığını aktaran Vural, projeyi hayata geçirecek ekonomik gücünün olmadığını ve gerekli mali kaynağı bulmak için yatırımcılarla iletişim hâlinde olduğunu belirtti.

5 YIL GERİ ÖDEMESİZ FİNANSMAN MODELİ

Vural, bu kapsamda İngiltere’deki yatırım fonlarıyla temas kurduğunu aktararak 5 yıl geri ödemesiz finansman modeli üzerinde çalıştıklarını ve bu süreçte yetiştirilecek futbolcuların transferlerinden elde edilecek gelirle finansmanın geri ödenmesinin planlandığını söyledi.

İKİ BÜYÜK TESİS VAR

Vural, İzmir temsilcisinin Selçuk ve Torbalı’daki tesislerine yönelik yaptığı açıklamada, Altınordu’nun futbolcu yetiştirme konusunda büyük olanaklara sahip olduğunu belirtti. Tesislerden birinin 80, diğerinin ise 60 dönümlük alanda bulunduğunu ve her iki tesiste de 8’er antrenman sahasının yer aldığını aktardı.

ALTINORDU’YU SATIN ALDI MI?

Bu altyapının doğru kadro planlaması ve mali destekle değerlendirilmesi durumunda İzmir temsilcisinin tekrar üst liglere çıkabileceğini söyleyen Vural, Altınordu’nun profesyonel futbol yapılanmasını devralmaya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü fakat şu an için bir satın alma veya devir anlaşmasının yapılmadığını vurguladı.