Dana karkasa zam geldi, kuzu karkas fiyatları sabit kaldı: 23 Ekim 2026 karkas et fiyat listesi

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Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON), 1 hafta boyunca geçerli olacak dana ve kuzu karkas et fiyatlarını paylaştı. Kombinalar ve kesimhanelerden alınan verilere göre, dana karkas kesim fiyatı 1 haftada 5,14 lira arttı. Kuzu karkas fiyatı ise 616,86 lirada sabit kaldı.

DANA KARKAS ÜLKE GENELİNDE ZAMLANDI

Ayrıca, dana ve kuzu karkas fiyatları bölgeler arasında farklılık gösterirken, dana eti ülke genelinde zamlandı.

BİR HAFTADA YÜZDE 0,89 ZAM

Geçtiğimiz hafta kilogram başına ortalama 580,99 lira olan dana karkas fiyatı bu hafta 586,13 liraya yükselirken, fiyatlara 1 haftada yaklaşık yüzde 0,89 oranında zam geldi.

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23 EKİM 2026 DANA KARKAS FİYATLARI

Bölgesel fiyatlara bakıldığında dana karkas fiyatı Marmara’da 592,20 liradan 597,80 liraya tırmanırken, Ege Bölgesi’nde 584,40 liradan 589,70 liraya yükseldi.

Ayrıca, Akdeniz Bölgesi’nde fiyatlar 576,20 liradan 581,20 liraya çıktı. Dana karkas fiyatı İç Anadolu Bölgesi’nde 576,10 liradan 580,60 liraya yükselirken, Doğu Anadolu’da 577,80 liradan 583,60 liraya çıktı.

Son olarak Güneydoğu Anadolu’da 570 liradan 575 liraya, Karadeniz’de ise 590,25 liradan 595 liraya yükseldi.

23 EKİM 2026 KUZU KARKAS FİYATLARI

Öte yandan, kuzu karkas fiyatlarında geçen haftaya göre herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

15 Ekim’de ortalama 616,86 lira olan kilogram fiyatı bu hafta da aynı seviyede kaldı. Kuzu karkas fiyatları 698 lirayla en yüksek Marmara Bölgesi’nde görülürken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 560 lirayla en düşük seviyede kaldı.