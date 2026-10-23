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İş Bankası’ndan 1 hafta içinde 7 bin 500 TL fırsatı

İş Bankası, Pazarama Tatil ile düzenlediği bir kampanya kapsamında 31 Ekim'e kadar şartları sağlayan müşterilerine 7 bin 500 TL'ye kadar PazaramaPuan hediye edeceğini duyurdu.

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Eklenme 23.10.2026 - 17:22
Güncellenme 23.10.2026 - 17:38

İş Bankası, ekim ayı kapsamında düzenlediği yeni bir kampanyayla şartları sağlayan müşterilerine 7 bin 500 TL’ye kadar PazaramaPuan hediye edecek. Buna göre, Pazarama Tatil iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında belirlenen tutarlarda rezervasyon yapanlara 7 bin 500 TL’ye kadar puan desteği sağlanacak.

KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanyaya katılan müşteriler, Pazarama Tatil üzerinden tek seferde yapacakları ilk rezervasyonlarında çeşitli tutarlarda PazaramaPuan kazanabilecek. Buna göre, 45 bin TL ile 69 bin 999 TL arasındaki rezervasyonlara 3 bin TL, 70 bin TL ile 99 bin 999 TL arasındaki rezervasyonlara 5 bin TL, 100 bin TL ve üzerindeki rezervasyonlara ise 7 bin 500 TL tutarında PazaramaPuan hesaplara aktarılacak.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

İş Bankası, son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğunu duyurdu. Banka ayrıca, kampanyaya katılmak isteyenlerin İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarındaki “Kampanyalar” bölümünden ilgili kampanyayı seçerek “Katıl” butonuna tıklaması gerektiğini belirtti.

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Öte yandan, Pazarama Tatil internet sitesi, çağrı merkezi ve bankanın Maximiles seyahat hattı üzerinden gerçekleştirilen rezervasyonlar ile yurt dışı turları ve kültür turları da kampanyaya dahil olacak.

PUANLARIN SON KULLANIM TARİHİ

Banka, kampanya kapsamında müşterilere hediye edilen PazaramaPuan’ların 18 Kasım’da hesaplara aktarılacağını ve 31 Aralık’a kadar kullanılabileceğini duyurdu.

Kampanya doğrultusunda kazanılan puanlar, Pazarama üzerinden çevrim içi alışveriş, market alışverişi ve Araçta Öde işlemlerinde kullanılabilecek. Ancak puanlar, altın ve gümüş gibi kuyum ürünlerinin alışverişinde kullanılamayacak.

Rezervasyonun iptali veya iadesi hâlinde ise hesaplara aktarılan puanlar geri alınacak.

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