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Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Araçları Belli Oldu!

Bu hafta altın ve euro gerilerken, yatırım yapan vatandaşların gözü en çok kazandıran yatırım araçlarına çevrildi. Buna göre borsa ve dolar yatırımcısına kazandırırken, fonlarda en yüksek getiri hisse senedi fonlarından geldi.

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Eklenme 06.06.2026 - 16:40
Güncellenme 06.06.2026 - 16:41
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Bir haftalık işlem döneminin sona ermesiyle birlikte çok sayıda yatırımcı, hangi yatırım araçlarının kazandırdığını ve hangilerinin değer kaybettiğini merak ediyor. Bu kapsamda, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,23, dolar yüzde 0,39 oranında değer kazanırken, gram altın yüzde 2,58 değer kaybetti. Euro da yüzde 0,15 oranında geriledi.

BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 13.661,82 puanı, en yüksek ise 14.219,96 puanı gördü. Endeks, haftayı geçen haftaki kapanışının yüzde 0,23 üzerinde, 13.694,19 puandan tamamladı.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,58 oranındaki düşüşle 6.469 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,56 değer kaybederek 43.592 liraya düştü. Geçen hafta sonu 11.122 lira seviyesinde bulunan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 2,57 oranındaki düşüşle 10.836 liraya indi.

DOLAR KAZANDIRDI

ABD doları bu hafta yüzde 0,39 değer kazanarak 46,084 liraya yükselirken, euro yüzde 0,15 oranındaki değer kaybıyla haftayı 53,368 liradan tamamladı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,26, emeklilik fonları ise yüzde 0,78 oranında değer kazandı. Kategoriler bazında incelendiğinde, yatırım fonları arasında yüzde 1,86 getiri sağlayan hisse senedi fonları haftanın en fazla kazandıran fonu oldu.

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