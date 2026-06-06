Bir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi: İşte En Pahalı ve En Ucuz Sigara Fiyatları!

Geçtiğimiz günlerde farklı sigara gruplarına yapılan zamların ardından yeni bir zam dalgasının başladığı belirtilirken, bu kez Philip Morris grubuna zam geldiği ifade edildi. Söz konusu zammın 5 ila 10 lira arasında değiştiği ve 6 Haziran itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, zammın ardından en düşük fiyatlı sigara 110 liraya, en yüksek fiyatlı sigara ise 130 liraya çıktı.

İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Yeni fiyat listesine göre; Parliament Midnight 130 lira, Parliament Night Blue Pack Long 120 lira, Parliament Aqua Blue Slims 120 lira, Parliament Night Blue Aqua Blue Reserve 120 lira, Parliament Midnight Blue ise 115 liraya yükseldi.

Marlboro Red Long ve Red Touch 115 lira olurken, Marlboro Touch Blue, Grey ve White 115 liraya çıktı. Marlboro Edge 113 lira, Marlboro Edge Slims Blue ise 110 liraya yükseldi.

Muratti ve Muratti Blue 112 lira, Lark 110 lira, Chesterfield 110 lira ve LM 110 lira oldu.

SARMALIK TÜTÜN 150 TL’YE YÜKSELDİ

Ayrıca sarmalık tütüne de zam geldi. Marlboro Roll 50 sarmalık kıyılmış tütünün fiyatı 110 liradan 150 liraya yükseldi.

Zamlı tarifelerin bugünden itibaren geçerli olduğu belirtilirken, önümüzdeki günlerde yeni bir zam daha gelebileceği öngörülüyor.