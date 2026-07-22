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Emekli promosyonunda yeni dönem: Her emekliye maaşı kadar promosyon önerisi

Emekli banka promosyonlarında mevcut barem sisteminin adil olmadığına dikkat çeken uzmanlar, her emeklinin en az kendi maaşı kadar promosyon alması gerektiğini belirtti.

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Eklenme 22.07.2026 - 14:04
Güncellenme 22.07.2026 - 14:07
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Milyonlarca emekli, hangi bankanın en yüksek emekli promosyonu verdiğini araştırırken, İsa Karakaş ise bir öneri sunarak her emeklinin kendi emekli maaşı kadar promosyon alması gerektiğini belirtti.

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında emekli maaşları arasındaki büyük farklılıklara karşın bankaların 20 bin liranın üzerindeki maaşlar için aynı promosyon tutarı vermesinin adaletsizlik olduğunu ve her emeklinin aldığı maaş kadar promosyon alması gerektiğini belirtti.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Emeklilerin uzun bir zamandır refah payı ve ek iyileştirme beklentilerinin karşılanmadığının altını çizen Karakaş, ayrıca banka promosyonlarında da eşitlik ilkesinin aykırı olduğu bir tablonun oluştuğunu belirtti.

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Halihazırdaki düzenlemede düşük emekli maaşı alanlarla yüksek emekli maaşı alanların aynı promosyon kategorisinde değerlendirildiğini ve bunun adil bir sistem olmadığını savundu.

100 BİN TL EMEKLİ MAAŞI ALANA 100 BİN TL PROMOSYON

Karakaş, 37 bin lira, 50 bin lira, hatta 100 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanların olduğunu, yüksek prim ödeyerek daha yüksek maaş almaya hak kazananların da mevcut promosyon düzenlemesinde aynı emekli promosyonu aldığını belirterek 50 bin lira emekli aylığı alan birinin 50 bin lira promosyon, 100 bin lira emekli aylığı alan bir vatandaşın da 100 bin lira promosyon alması gerektiğini aktardı.

“SGK’NIN BANKALARLA YAPTIĞI PROTOKOL DEĞİŞSİN” ÖNERİSİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bankalarla imzaladığı promosyon anlaşmalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğinin altını çizen İsa Karakaş, 20 bin lira üzerindeki tüm emeklileri tek kategoride toplayan sistemin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Karakaş, promosyon ödemelerinde sabit tutarlar yerine emekli aylığına endeksli bir modelin geçerli olmasının daha adaletli bir sistem olabileceğini kaydetti.

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