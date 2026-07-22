Yağsız dana ve yağsız kuzu fiyatları düştü

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Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON), yağsız dana ve yağsız kuzu et bıçak fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı.

ORTALAMA FİYATLAR NE KADAR OLDU?

Buna göre ülke genelinde yağsız dana bıçak fiyatı ortalama 570,56 lira, yağsız kuzu etinin bıçak fiyatı ise ortalama bıçak fiyatı ise 593,69 lira oldu.

Bölgesel fiyatlara bakıldığında yağsız dana etinde en yüksek fiyat, fiyatın kilosu 581,70 lira ile Marmara Bölgesi’nde kaydedilirken, bu bölgeyi kilosu 578,75 ile Karadeniz Bölgesi ve 571,70 ile Ege Bölgesi izledi.

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EN DÜŞÜK FİYATLAR GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA

Ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise kilosu 560 liradan dana bıçak fiyatı en düşük fiyat olarak kayıtlara geçti.

YAĞSIZ KUZU ETİ FİYATLARI NE KADAR?

Yağsız kuzu etinde ise yine en yüksek fiyat Marmara Bölgesi’nde gerçekleşirken, bu bölgedeki yağsız kuzu etinin fiyatının kilosu 640,80 lira oldu. Marmara’yı kilosu 640 liradan Ege bölgesi takip ederken, Karadeniz’de kuzu bıçağın kilosunun fiyatı ise 620 lira oldu.

Ayrıca yağsız kuzu etinin en düşük olduğu bölge yine Güneydoğu Anadolu iken, burada kilogramı 540 lira olduğu görüldü.

FİYATLAR GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ

Öte yandan, dana bıçak fiyatları haziran ayına nazaran yüzde 4 oranında, kuzu bıçak fiyatları ise yüzde 3,5 oranında düşerken, yıllık bazda fiyat artışı devam etti. Buna göre, yağsız dana eti fiyatları 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 31,1, yağsız kuzu eti fiyatları ise yüzde 31,2 oranında arttı.