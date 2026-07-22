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TMO’dan hububat çiftçisine 12 milyar 150 milyon TL ödeme

TMO, hububat çiftçisine 12 milyar 150 milyon liralık ödemenin bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını duyurdu.

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Eklenme 22.07.2026 - 17:07
Güncellenme 22.07.2026 - 17:12
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı hububat alım ödemelerine yönelik yeni bir duyuru yaptı.

TMO’DAN 12 MİLYARDAN FAZLA ÖDEME

TMO’nun sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, 27 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında teslim edilen hububat ürünleri için üretici çiftçilerin hesaplarına bugün itibarıyla toplam 12 milyar 150 milyon lira tutarında kaynak aktarıldığı açıklandı.

ÇİFTÇİLERE SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Kurumun X hesabından yapılan paylaşımda, hububat ürün tutarı ödemelerinin sürdüğüne vurgu yapılırken, ödemesi tamamlanan çiftçilere SMS ile bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

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Aynı zamanda TMO, ödeme sürecinin periyodik olarak süreceğini aktardı. 

ÖDEMELER BELİRLENEN TAKVİM KAPSAMINDA YATIRILIYOR

Hasat sezonunda ürünlerini TMO’nun ofisine teslim eden çiftçiler bakımından büyük önem arz eden ödemeler, kurumun paylaştığı takvim kapsamında hesaplara yatırılıyor.

Konuya ilişkin olarak TMO’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hububat alım ödemeleri devam ediyor, hayırlı ve bereketli olsun.” ifadeleri kullanıldı.

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