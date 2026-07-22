Meclis Başkanı 2026 genel af çıkacak mı konusuna son noktayı koydu!

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş , Terörsüz Türkiye süreci ve hukuki adımlar hakkında siyasi parti liderleriyle görüşmeler yaptıktan sonra kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

, Terörsüz Türkiye süreci ve hukuki adımlar hakkında siyasi parti liderleriyle görüşmeler yaptıktan sonra kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, kamuoyunda sıkça gündeme gelen 2026 genel af beklentilerine yanıt vererek, "şahsa özel genel af düzenlemesi olmayacak" ifadesini kullandı ve yapılacak düzenlemenin geçici ve bağımsız bir nitelik taşıyacağını belirtti.

Meclis Başkanı, yasal düzenlemenin Meclis tatilinden önce yasalaşmasını umduklarını ve bunun Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyebileceğini ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, gündemde geniş yer tutan Terörsüz Türkiye süreci ve buna bağlı hukuki adımlara dair siyasi parti liderleriyle yürüttüğü temasların ardından kamuoyuna önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yapılması planlanan yasal düzenlemelere ilişkin çerçevenin detaylarını paylaşan Kurtulmuş, kamuoyunda sıkça dile getirilen 2026 genel af çıkacak mı sorularına dair de sınırları net bir şekilde çizdi. İşte merak edilen af konusunda planlanan düzenlemeler…

^”Şahsa özel genel af düzenlemesi olmayacak!”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hazırlanacak kanun teklifinin niteliğine dair açıklık getirdi. Kamuoyundaki af beklentilerini boşa çıkaran Kurtulmuş, hayata geçirilecek olan mevzuatın geçici ve kendine özgü bağımsız bir nitelik taşıyacağını vurguladı.

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Sürecin kesinlikle genel bir affı kapsamadığını belirten Meclis Başkanı, kişiye özel bir hukuki düzenlemenin de kesinlikle gündemlerinde olmadığını ifade etti. Bu açıklamasıyla kamuoyundaki genel af beklentilerinin gerçekleşmeyeceğinin altını çizen Kurtulmuş, tarih konusunda da net açıklamalar yaptı.

Düzenleme Meclis tatilinden önce yasalaşacak mı?

Gündemdeki yasal çalışmanın zamanlamasına ilişkin beklentileri de paylaşan Numan Kurtulmuş, parlamentonun çalışma takvimine dikkat çekti. TBMM Başkanı açıklamasında “Ümit ve arzu ederiz ki Meclis tatile girmeden yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açar.” dedi.