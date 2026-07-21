Çalışanlara 3.600 prim günüyle emeklilik müjdesi

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1999 yılı öncesi sigorta girişi olan çalışanları ilgilendiren bir açıklama yapıldı.

Posta gazetesindeki yazarı Ekrem Sarısu, sigorta başlangıç tarihinin emeklilik koşullarını doğrudan belirlemediğine dikkat çekerek, bazı kişilerin askerlik borçlanmasıyla daha avantajlı koşullarda emeklilik hakkını kazanabileceğini duyurdu.

EMEKLİLİK ŞARTLARI DEĞİŞEBİLİYOR

Sarısu, köşe yazısında bir okuyucusunun sorusuna cevap verdi. Sigorta girişi 1996 yılı olan bir çalışanın askerliğin sigorta başlangıcından önce yapılması durumunda, askerlik borçlanmasının emeklilik koşullarını değiştirebileceğini aktardı.

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Bu kapsamda borçlanma yapan çalışanlar 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 prim günü ve 55 yaş koşuluyla emekli olabilecek.

YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK

Diğer taraftan Sarısu, 1999 yılı öncesi sigortalı olan çalışanlar için yaş haddinden emeklilik olanağının da olduğunu belirtti. Buna göre 15 yıl sigortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü ve 60 yaş koşulunun yerine getirilmesi durumunda emeklilik hakkı kazanılabiliyor.

PRİMİ EKSİK OLANLAR NE YAPMALI?

Prim günü eksik olanlar ise eksik günlerini tamamlamasının ardından yaş şartını sağlayarak emeklilik müracaatı yapabiliyor.

EMEKLİLİK ŞARTLARININ BELİRLENMESİNDE EN BÜYÜK ETKEN

Aynı zamanda, ilk sigorta başlangıç tarihinin emeklilik koşullarının belirlenmesinde en büyük etkenlerden biri olduğuna vurgu yapan Sarısu, bu tarihe göre uygulanacak prim günü ve yaş şartının değiştiğini söyledi.