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Uzman isim uyardı: “Bölgesel asgari ücret kaos yaratır”

Son günlerde bölgelere ve sektöre göre farklı asgari ücret tutarı, farklı asgari ücret önerisi gündeme gelirken, SGK Başmüfettişi İsa Karakaş ise bölgesel asgari ücretin geçmişte denendiğini ve kaosa yol açtığını açıkladı.

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Eklenme 25.07.2026 - 10:16
Güncellenme 25.07.2026 - 10:26

Milyonlarca asgari ücretle çalışan maaşlarına ek zam talep ederken, son dönemlerde asgari ücrete, bölgesel asgari ücret önerisi gündeme geldi.

Bu kapsamda, Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başmüfettişi İsa Karakaş ise yaptığı uyarıda bölgesel asgari ücretin geçmişte denendiğini ve kaosa yol açtığını belirtti.

İŞÇİ EYLEMLERİ VE HUKUKİ EKSİKLİKLERE YOL AÇTI

Karakaş 1951-1967 yılları arası döneminde kent bazlı asgari ücret komisyonlarının oluşturulduğunu, sonraki dönemlerde ise bölgesel ve sektörel uygulamaların başlatıldığını anımsatarak, bu sistemin işçi eylemleri, grevler ve hukuki eksikliklere neden olduğunu ifade etti.

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1989’DAN İTİBAREN TEK ASGARİ ÜCRET SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Dönemin hükümetinin uygulamaya son verdiğini ve 1989’dan itibaren ülke genelinde tek asgari ücret sisteminin uygulanmaya başlandığını vurgulayan Karakaş, bu sistemin Türkiye’de düzgün işlemeyebileceğini söyledi.

BİRÇOK HESAPLAMANIN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Asgari ücretin sadece çalışanların maaşını belirleyen bir unsur olmadığını vurgulayan Karakaş, bu rakamın SGK primlerinden genel sağlık sigortası (GSS) ödemelerine, sosyal güvenlikten faydalanan işsizlik ödeneğine kadar birçok hesaplamanın temelini oluşturduğunu kaydetti.

ASGARİ ÜCRET MUTFAK MASRAFININ SADECE YÜZDE 78’İNİ KARŞILIYOR

2026 yılı itibarıyla net asgari ücretin 28 bin 075 lira olduğunu ve bunun bir ailenin mutfak masrafının sadece yüzde 78’ini karşıladığını kaydeden Karakaş, temel problemin bölgeler arası ücret farkı yerine hayat pahalılığı olduğunu kaydetti.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET EŞİTSİZLİK YARATIR

Bölgesel veya sektörel asgari ücret uygulamasının sosyal güvenlik sistemi, tazminatlar, devlet yardımları ve emeklilik hesaplamalarında yine eşitsizlikleri yaratacağını aktardı.

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