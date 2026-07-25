İşçiye kullanılmayan yıllık izin müjdesi: Toplu ödeme yapılıyor

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Yıllık izinlerin korunması : İş sözleşmesi devam ettiği sürece çalışanların yıllık izin hakları korunmakta ve kullanılmayan izinler sonraki yıllara devredilmektedir.

: İş sözleşmesi devam ettiği sürece çalışanların yıllık izin hakları korunmakta ve kullanılmayan izinler sonraki yıllara devredilmektedir. Kıdeme göre yıllık izin süreleri : İşçilerin yıllık izin süreleri, kıdemlerine göre değişmekte; 1-5 yıl arası en az 14 gün, 5-15 yıl arası en az 20 gün, 15 yıl ve üzeri ise en az 26 gün izin hakkına sahiptir.

: İşçilerin yıllık izin süreleri, kıdemlerine göre değişmekte; 1-5 yıl arası en az 14 gün, 5-15 yıl arası en az 20 gün, 15 yıl ve üzeri ise en az 26 gün izin hakkına sahiptir. Ücretli izin ödemeleri: İş sözleşmesi feshedildiğinde kullanılmayan yıllık izinler, son brüt ücret üzerinden toplu olarak ödenmekte ve yıllık izin alacaklarına yönelik davalarda zaman aşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmektedir.

Çalışanlar, yaz döneminde yıllık izin hesabı yaparken, kullanılmayan yıllık izinlerin ne olacağı sorusu da işçiler tarafından merak ediliyor. Mevzuata göre, kullanılmayan yıllık izinlerin yanmadığı öğrenilirken, iş akdinin feshedilmesi durumunda kullanılmayan izinler için toplu ödeme yapılıyor.

İZİN HAKKI KORUNUYOR

Takvim’in haberine göre, iş sözleşmesi devam ettiği sürece izin hakkı korunuyor. Bu süreçte kullanılmayan yıllık izinler sonraki yıllara devrediliyor.

YILLIK İZİN SÜRESİ İŞÇİNİN KIDEMİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Yıllık izin süresi, işçinin işyerindeki kıdemine göre farklılık gösterirken, 1-5 yıl arasında kıdemi olanlar en az 14 gün, 5-15 yıl arasında kıdemi olan çalışanlar en az 20 gün, 15 yıl ve üzeri kıdemi olan işçiler ise en az 26 gün yıllık izin kullanabiliyor.

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EN AZ 20 GÜN YILLIK İZİN ŞARTI

Aynı zamanda 18-50 yaş arasındaki işçilere, 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük en az 20 gün yıllık izin verilmesi şartı aranıyor.

RESMİ TATİLLER YILLIK İZİNDEN DÜŞMÜYOR

Ayrıca mazeret izinleriyle yıllık izin dönemine tekabül eden resmî tatiller yıllık izin süresinden düşmüyor.

TOPLU OLARAK ÖDENİYOR

Kullanılmayan yıllık izinler için iş sözleşmesi sürerken, ücretli ödenmese de, iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda işçinin istifa etmesi veya işveren tarafından işten çıkarılması fark etmeden kullanılmayan izinlerin ücreti son brüt ücret üzerinden hesaplanarak toplu olarak ödeniyor.

5 YIL İÇİNDE DAVA AÇILABİLİYOR

Yıllık izin ücreti alacağına yönelik davalarda zaman aşımı süresi, iş akdinin feshedildiği tarih itibariyle 5 sene olarak uygulanıyor. İzinlerin kullandırıldığını belgeleme sorumluluğu ise işverene ait oluyor.

DAVA AÇILMADAN ÖNCE ARABULUCUYA BAŞVURMAK GEREKİYOR

İşverenin bunu imzalı izin defteri veya benzeri belgelerle ispatlaması şartı aranırken, yıllık izin ücretine yönelik anlaşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya gitmek gerekiyor.