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İşçiye kullanılmayan yıllık izin müjdesi: Toplu ödeme yapılıyor

Kullanılmayan yıllık izinlerin yanmadığı öğrenilirken, iş sözleşmesinin sona ermesiyle beraber biriken yıllık izinlerin ücreti son brüt maaş üzerinden hesaplanarak toplu olarak ödeniyor ve bu ödemeler için beş yıl içinde dava açılabiliyor.

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Eklenme 25.07.2026 - 12:58
Güncellenme 25.07.2026 - 13:04

Çalışanlar, yaz döneminde yıllık izin hesabı yaparken, kullanılmayan yıllık izinlerin ne olacağı sorusu da işçiler tarafından merak ediliyor. Mevzuata göre, kullanılmayan yıllık izinlerin yanmadığı öğrenilirken, iş akdinin feshedilmesi durumunda kullanılmayan izinler için toplu ödeme yapılıyor.

İZİN HAKKI KORUNUYOR

Takvim’in haberine göre, iş sözleşmesi devam ettiği sürece izin hakkı korunuyor. Bu süreçte kullanılmayan yıllık izinler sonraki yıllara devrediliyor.

YILLIK İZİN SÜRESİ İŞÇİNİN KIDEMİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Yıllık izin süresi, işçinin işyerindeki kıdemine göre farklılık gösterirken, 1-5 yıl arasında kıdemi olanlar en az 14 gün, 5-15 yıl arasında kıdemi olan çalışanlar en az 20 gün, 15 yıl ve üzeri kıdemi olan işçiler ise en az 26 gün yıllık izin kullanabiliyor.

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EN AZ 20 GÜN YILLIK İZİN ŞARTI

Aynı zamanda 18-50 yaş arasındaki işçilere, 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük en az 20 gün yıllık izin verilmesi şartı aranıyor.

RESMİ TATİLLER YILLIK İZİNDEN DÜŞMÜYOR

Ayrıca mazeret izinleriyle yıllık izin dönemine tekabül eden resmî tatiller yıllık izin süresinden düşmüyor.

TOPLU OLARAK ÖDENİYOR

Kullanılmayan yıllık izinler için iş sözleşmesi sürerken, ücretli ödenmese de, iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda işçinin istifa etmesi veya işveren tarafından işten çıkarılması fark etmeden kullanılmayan izinlerin ücreti son brüt ücret üzerinden hesaplanarak toplu olarak ödeniyor.

5 YIL İÇİNDE DAVA AÇILABİLİYOR

Yıllık izin ücreti alacağına yönelik davalarda zaman aşımı süresi, iş akdinin feshedildiği tarih itibariyle 5 sene olarak uygulanıyor. İzinlerin kullandırıldığını belgeleme sorumluluğu ise işverene ait oluyor.

DAVA AÇILMADAN ÖNCE ARABULUCUYA BAŞVURMAK GEREKİYOR

İşverenin bunu imzalı izin defteri veya benzeri belgelerle ispatlaması şartı aranırken, yıllık izin ücretine yönelik anlaşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya gitmek gerekiyor.

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