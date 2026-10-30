HaberX
AnasayfaSporDirk Kuyt ne kadar görevde kalacak? Fenerbahçe açıkladı

Dirk Kuyt ne kadar görevde kalacak? Fenerbahçe açıkladı

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal'dan boşalan koltuğa geçici teknik sorumlu olarak Dirk Kuyt'u getirirken, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar takımın başında Hollandalı teknik adamın olacağını duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 30.10.2026 - 17:05
Güncellenme 30.10.2026 - 17:06

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sezon başında takımın başına teknik direktör İsmail Kartal’ı getirmişti. Deneyimli teknik adamla aradığını bulamayan sarı-lacivertli kulüp, 9 maçta sadece 5 galibiyet alırken 16 puanla beşinci sırada yer alıyor.

KARTAL İSTİFA ETMİŞTİ

Fenerbahçe, son olarak deplasmanda oynadığı Galatasaray derbisinde 2-1 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal istifa ettiğini duyurmuş, Başkan Yıldırım ise Kartal’ın istifasını kabul etmişti.

BİRÇOK TEKNİK DİREKTÖR LİSTEDE

Deneyimli teknik adamın sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken yönetimin birçok teknik direktörü listeye aldığı iddia edildi.

Haber Devam Ediyor
Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya ek ödeme
Spor
Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya ek ödeme
Fenerbahçe, Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibine 1 milyon euro daha ek ödeme yapacak.
Fenerbahçe’de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci Belirsizliği Sürüyor
Spor
Fenerbahçe’de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci Belirsizliği Sürüyor
Fenerbahçe, Kayserispor galibiyetinin ardından Basın Sözcüsü Ali Gürbüz’ün Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖR DİRK KUYT OLDU

Öte yandan, İsmail Kartal’dan boşalan koltuğa yeni teknik direktör gelene kadar takımın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt’a verildiği belirtilmişti. Hollandalı ismin Fenerbahçe’nin başında ne kadar süre kalacağı merak konusu olurken sarı-lacivertli kulüpten konuya yönelik açıklama geldi.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar takımın başında Hollandalı ismin olacağını duyurdu.

Fenerbahçe’den konuya yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

“Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.”

İlginizi Çekebilir

Spor

Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya ek ödeme

4 saat önce
Spor

Galatasaray 6 lig maçını İstanbul’da oynayacak

7 saat önce
Spor

Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown’un cezası açıklandı

7 saat önce
Spor

Futbol tarihinde eşine az rastlanan olay! Yarım saat arayla iki kupa maçına çıkacak!

2 gün önce
Spor

Arsenal kupada 4. lig takımına elendi

2 gün önce
Spor

Fenerbahçe’nin geçici teknik direktörü açıklandı

2 gün önce