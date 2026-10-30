Dirk Kuyt ne kadar görevde kalacak? Fenerbahçe açıkladı

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sezon başında takımın başına teknik direktör İsmail Kartal’ı getirmişti. Deneyimli teknik adamla aradığını bulamayan sarı-lacivertli kulüp, 9 maçta sadece 5 galibiyet alırken 16 puanla beşinci sırada yer alıyor.

KARTAL İSTİFA ETMİŞTİ

Fenerbahçe, son olarak deplasmanda oynadığı Galatasaray derbisinde 2-1 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal istifa ettiğini duyurmuş, Başkan Yıldırım ise Kartal’ın istifasını kabul etmişti.

BİRÇOK TEKNİK DİREKTÖR LİSTEDE

Deneyimli teknik adamın sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken yönetimin birçok teknik direktörü listeye aldığı iddia edildi.

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GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖR DİRK KUYT OLDU

Öte yandan, İsmail Kartal’dan boşalan koltuğa yeni teknik direktör gelene kadar takımın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt’a verildiği belirtilmişti. Hollandalı ismin Fenerbahçe’nin başında ne kadar süre kalacağı merak konusu olurken sarı-lacivertli kulüpten konuya yönelik açıklama geldi.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar takımın başında Hollandalı ismin olacağını duyurdu.

Fenerbahçe’den konuya yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

“Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.”