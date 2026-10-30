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Elektrik abonelerine kötü haber: Devlet desteği düşürüldü

EPDK, elektrik abonelerine kötü bir haber verirken, elektrikte verilen devlet desteğinin düşürüldüğünü açıkladı.

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Eklenme 30.10.2026 - 16:15
Güncellenme 30.10.2026 - 16:20

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 30 Ekim tarihli yaptığı duyuruyla konut aboneleri için elektrik tüketimine ilişkin devlet desteği uygulamasında yeni bir düzenleme yaparken devlet desteğinin düşürüldüğünü açıkladı.

3 BİN KİLOVATSAATE DÜŞÜRÜLDÜ

Buna göre, mesken abonelerinin devlet desteğinden yararlanabilmesi için belirlenen yıllık tüketim limiti 3 bin kilovatsaat olarak belirlendi.

DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANAN ABONE SAYISI AZALACAK

Daha önce yıllık 4 bin kilovatsaat olarak uygulanan tüketim limiti, kurumun yeni kararıyla 3 bin kilovatsaate düşürülürken elektrik faturalarındaki devlet desteğinden yararlanacak abone sayısı da azalmış oldu.

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BU KİŞİLER DESTEKTEN YARARLANAMAYACAK

Bu doğrultuda, aylık ortalama 250 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen mesken aboneleri devlet tarafından sağlanan elektrik desteğinden yararlanamayacak.

FATURA TUTARI ARTACAK

Yeni uygulama, özellikle elektrik tüketimi yüksek olan konutların fatura tutarlarının artmasına yol açacak. Belirlenen yıllık tüketim limitini aşan kullanıcılar devlet desteği kapsamından çıkarılarak elektrik maliyetlerini daha fazla yansıtan tarifeden faydalanmak zorunda kalacak.

KİMLER DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK?

Öte yandan, yıllık tüketimi 3 bin kilovatsaatin altındaki kullanıcılar mevcut devlet desteğinden yararlanmayı sürdürecek.

YILLIK TOPLAM TÜKETİM TEMEL ALINACAK

Yeni düzenlemede temel alınan yıllık 3 bin kilovatsaatlik tüketim miktarı, aylık ortalama 250 kilovatsaate denk kabul edilse de, değerlendirmede aylık tüketim yerine yıllık toplam tüketim esas alınacak.

Bu nedenle tek bir ayda 250 kilovatsaatlik limitin aşılması, abonenin otomatik olarak devlet desteğinden yararlanamayacağı anlamına gelmiyor.

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