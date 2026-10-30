AYM’den eksik memur maaşları için karar

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Anayasa Mahkemesi (AYM), eksik ödenen memur maaşlarının tahsili için başlatılan icra takiplerinin düşmesinden sonra açılan davaların süre aşımı gerekçesiyle reddedilmesini hak ihlali sayarken, başvurucuların mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vererek yeniden yargılama yapılmasını öngördü.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

30 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, tüzel kişiliği kaldırılan Çalış Belediyesinde 2002-2014 döneminde görev yapan bazı kamu personeli, ödenmeyen maaş ve faiz alacaklarının tahsili için 2014’te icra takibi başlattı. Belediyenin tüzel kişiliğinin kaldırılmasıyla borç ve alacakları Haymana Belediyesine devredilse de 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde icra takiplerinin düşmesine karar verildi.

AYM’YE BAŞVURU YAPILDI

İcra takiplerinin düşmesiyle birlikte memurlar idare mahkemelerinde dava açarken mahkemeler, alacakların talep edildiği tarihlere göre bazı başvuruları süre aşımı gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine ilgili kamu personeli AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

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Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, idare mahkemelerinin dava açma süresini belirlerken icra takiplerinin kesinleşmesi ve haciz aşamasına kadar ilerlemesi gibi etkenleri yeterince göz önünde bulundurmadığını değerlendirdi.

AYM HAK İHLALİ BELİRLEDİ

Süreye ilişkin değerlendirmenin öngörülebilir olmadığına dikkat çeken Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

AYM, ihlalin sonuçlarının giderilmesi amacıyla dosyaların yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemelere gönderilmesine karar verdi.