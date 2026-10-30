Kasım 2026 doğal gaz tüketim limitleri: İl il açıklandı

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), il il belirlenen doğal gazda kasım ayı tüketim kademelerini duyurdu. Kademeler, illerin iklim şartları ve geçmiş dönem tüketim ortalamaları göz önünde bulundurularak belirlendi.

EN DÜŞÜK TÜKETİM LİMİTİ HANGİ ŞEHİRDE?

Kış aylarında daha soğuk olan şehirlere daha yüksek tüketim limiti verildi. Bu kapsamda illere göre tüketim limitleri belli olurken Adana’da 36,02 metreküp ile en düşük limite sahip şehir oldu.

EN YÜKSEK LİMİTİN OLDUĞU ŞEHİRLER?

BOTAŞ tarafından Kasım 2026 için belirlenen doğal gaz tüketim limitlerinde en yüksek değerlere sahip 3 il ise şöyle:

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Ardahan: 520,45 metreküp Erzurum: 507,05 metreküp Kars: 499,66 metreküp

3 BÜYÜKŞEHRİN TÜKETİM LİMİTLERİ

İstanbul’da 136,01 metreküp, Ankara’da 283,78 metreküp, İzmir’de ise 67,97 metreküp limit belirlendi.

19 MİLYON ABONEYE DEVLET DESTEĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 4 Nisan 2026 itibarıyla uygulamaya koyduğu kademeli doğal gaz tarifesinin bu kış ilk defa uygulanması beklenirken, Türkiye’deki 21,8 milyon doğal gaz abonesinin yaklaşık 2,8 milyonunun sistemden etkilenmesi, 19 milyon abonenin ise desteklenmeye devam etmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemede normal tüketim yapan haneler Kademe-1, belirlenen ortalamanın üzerinde tüketim yapan aboneler ise Kademe-2 tarifesinden faturalandırılacak.

KADEME-1 VE KADEME-2 METREKÜP FİYATLARI

Öte yandan, Kademe-1 ve Kademe-2 metreküp fiyatları da belli oldu. Buna göre Kademe-1’de metreküp fiyatı 11,62 lira, Kademe-2’de ise 18 lira oldu. Vergiler ve sistem kullanım bedeli de ilave edildiğinde bir abonenin ödeyeceği tutar sırasıyla 17,79 lira ve 26,73 liraya yükseldi.

Tüketim limitini aşan aboneler, yalnızca limit üzerindeki tüketimleri için değil, kullandıkları doğal gazın tamamı için yüksek tarifeden faturalandırılacak.

TÜKETİM LİMİTLERİNDEN KİMLER MUAF?

Diğer taraftan; ibadethaneler, cemevleri, Kur’an kursları, şehit aileleri ve gaziler tüketim limitlerinden muaf olacak. Ayrıca ekmek üreticileri de Kademe-1 tarifesinden faydalanacak.

Merkezi sistem kullanılan binalarda ise toplam tüketim daire sayısına bölünerek hane başına ortalama hesaplanacak.

Tek sayaç kullanılan birden fazla bağımsız birimde ikamet eden aboneler ise doğal gaz desteğinden yararlanabilecek. Bu kişiler, doğal gaz desteği için e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuru yapabilecek.

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