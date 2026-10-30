30 Ekim 2026 fon sahiplerinin hesaplarına ne kadar para yatırıldı?

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Sermaye piyasalarında tasfiye süreci sürdürülen yatırım fonları kapsamında yeni bir gelişme yaşanırken 30 Ekim itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına toplam ne kadar para yatırıldığı açıklandı.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu’nun kararları kapsamında, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

TOPLAM NE KADAR YATTI?

Bu kapsamda, şu ana kadar toplam 29,3 milyar TL’nin fon sahiplerinin hesaplarına aktarıldığı öğrenildi.

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Atlas, Pusula ve Tera kapsamındaki yapılan ödemeler 7 fonda toplam 234 bin 705 yatırımcıyı ilgilendiriyor.