Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya ek ödeme

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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz yıl Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe’nin Benfica ile imzaladığı sözleşme gereği, Aktürkoğlu’nun transferi için Portekiz ekibine 1 milyon euro daha ödeme yapacağı öne sürüldü.

1 MİLYON EURO EK ÖDEME

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, transfer sözleşmesindeki Şampiyonlar Ligi’nde forma giyme ve 30 gole katkı sağlama koşullarına bağlı 2 bonus maddesi devreye girdi.

Bu kapsamda Fenerbahçe’nin transfer için ödeyeceği toplam tutarın 1 milyon euro (yaklaşık 56 milyon lira) artacağı vurgulandı. İki bonusun ayrı ayrı ne kadar ödeme gerektirdiğine yönelik ise bilgi verilmedi.

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TOPLAM MALİYETİ 23,5 MİLYON EURO OLDU

Geçtiğimiz yıl 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun toplam maliyeti, bonuslarla birlikte 23,5 milyon euroyu buldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

2025 yılının Eylül ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 59 karşılaşmaya çıkarken, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 15 asistle takımının 31 golüne doğrudan katkı sağlamıştı.

Portekiz ekibine transfer olmadan önce Galatasaray’da oynayan Aktürkoğlu, 2024 yılının yaz döneminde 13,1 milyon euro bonservisle Benfica’ya transfer olmuştu.