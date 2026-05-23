Çin’de Maden Faciası: 90 Ölü

Çin’in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Liushenyu kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında en az 90 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çin devlet medyasında yer alan bilgilere göre olay sırasında madende 247 işçi bulunuyordu.

Patlamanın cuma günü yerel saatle akşam saatlerinde Changzhi kentindeki madende meydana geldiği açıklandı. İlk belirlemelere göre çok sayıda işçi yer altından çıkarılırken, 100’den fazla kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, bölgeye altı farklı kurtarma ekibinden toplam 345 personel sevk edildiğini duyurdu. Kurtarma çalışmalarının madenin yapısı nedeniyle zorlu koşullarda sürdüğü ifade edildi. Maden girişindeki dik eğim ve sınırlı ulaşım imkânlarının operasyonları yavaşlattığı belirtildi.

Yetkililer, patlamanın ardından madende karbonmonoksit seviyelerinin güvenlik sınırlarının üzerine çıktığını tespit etti. Olayın kesin nedeni hakkında resmi açıklama yapılmazken teknik incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların tedavisi ve kayıpların bulunması için tüm imkânların kullanılmasını istedi. Ayrıca kazanın nedenlerinin ayrıntılı biçimde araştırılması ve ihmali bulunan kişilerin yasal süreç kapsamında hesap vermesi talimatı verildi.

Devlet medyasına göre madeni işleten şirketin bazı yöneticileri soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Shanxi eyaleti, Çin’in en büyük kömür üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bölge, ülkenin toplam kömür üretiminde önemli paya sahip bulunuyor. Son yıllarda güvenlik standartlarında artış yaşansa da ülkede madencilik kazaları zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.