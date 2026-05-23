Turkcell Süper Kupa’da Yarı Final Eşleşmeleri Netleşti

2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Turkcell Süper Kupa’da mücadele edecek takımlar ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası sonuçlarına göre organizasyonda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği formata göre Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Türkiye Kupası finalisti Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final mücadelesinde ise Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor ile Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Sezonu lig lideri olarak tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa’da bir kez daha kupaya ulaşmayı hedeflerken; Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Trabzonspor da organizasyonda finale yükselmek için sahaya çıkacak. Konyaspor ve Fenerbahçe ise yarı finalden galibiyetle ayrılarak final biletini almak için mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yarı final ve final karşılaşmalarının oynanacağı tarihleri ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.

Süper Kupa Yarı Final Eşleşmeleri

Galatasaray – Konyaspor

Trabzonspor – Fenerbahçe

Turkcell Süper Kupa, sezonun lig ve kupa performanslarına göre belirlenen dört takımın katılımıyla düzenlenecek. Yeni format kapsamında oynanacak yarı final maçlarının ardından kazanan ekipler finalde karşılaşacak.