Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu Muhtemel Rakipleri Netleşti

Beşiktaş’ın 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi macerasına hangi aşamadan başlayacağı ve karşılaşabileceği muhtemel rakipler belli oldu. Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmasının ardından siyah-beyazlı ekibin Avrupa Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacağı kesinleşti.

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş, turnuvadaki ilk resmi maçını 23 Temmuz 2026 tarihinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz 2026’da yapılacak. Tur atlayan ekip, bir üst eleme aşamasına yükselecek.

Kura çekimi ise 17 Haziran 2026 tarihinde İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Bu kura, Beşiktaş’ın Avrupa yolculuğundaki ilk rakibini belirleyecek.

Beşiktaş’ın Muhtemel Rakipleri Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu için Beşiktaş’ın karşılaşma ihtimali bulunan ekipler arasında Avrupa’nın farklı liglerinden güçlü takımlar yer alıyor. Muhtemel rakip listesi şu şekilde sıralandı:

Braga (Portekiz)

Olympiacos (Yunanistan)

Kopenhag (Danimarka)

Ferencvaros (Macaristan)

Viktoria Plzen (Çekya)

Karabağ (Azerbaycan)

Maccabi (İsrail)

Anderlecht (Belçika)

Pafos (Güney Kıbrıs)

Rangers (İskoçya)

Celtic (İskoçya)

Midtjylland (Danimarka)

Avrupa Ligi Sürecinde Takvim Netleşti

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki ilk sınavına yaz aylarında çıkacak. Temmuz ayındaki iki maçlık eleme turu, siyah-beyazlı ekibin Avrupa Ligi yolculuğundaki başlangıç aşamasını oluşturacak.

Kura çekimi sonrasında eşleşmeler netleşecek ve Beşiktaş, Avrupa arenasındaki ilk rakibiyle karşı karşıya gelecek.