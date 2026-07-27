Çorum FK geçmişte 20 milyon euro alan Luciano Rodriguez’i transfer ediyor

Trendyol Süper Lig’e yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Çorum FK, kadrosunu güçlendirmek amacıyla ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor.
ÇORUM FK, LUCIANO RODRIGUEZ’İ TRANSFER EDECEK Mİ?
Bu kapsamda Suudi Arabistan temsilcisi NEOM’a 20 milyon euro karşılığında transfer olan Luciano Rodriguez’i takıma kazandırmaya çalışan Çorum temsilcisinin futbolcuyla anlaştığı öne sürüldü.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TÜRKİYE’YE GELECEK
Sözcü’nün haberine göre, Suudi Arabistan takımı NEOM’da forma giyen forvet Luciano Rodriguez ile anlaşan Çorum FK’nın futbolcuyu resmi olarak transfer etmek için girişimlerde bulunduğu ve Rodriguez’in önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceği iddia edildi.
LUCIANO RODRIGUEZ KAÇ GOL ATTI?
Suudi Arabistan takımı NEOM’a transfer olan Rodriguez, geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyerken, 6 gol ve 2 asistle takımının önemli ayaklarından biri olmuştu.
LUCIANO RODRIGUEZ’İN NEOM ILE KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR?
Yıldız forvetin Suudi Arabistan temsilcisiyle 2030’a kadar sözleşmesinin olduğu öğrenildi.
Çorum FK’nın Luciano Rodriguez’i transfer edip etmeyeceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceği düşünülüyor.