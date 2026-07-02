Danıştay’dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun milli takım oyuncularına vereceği villa projesine ilişkin “ÇED olumlu” kararı

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası’na katılan milli takım oyuncularına Muğla’da inşa edilecek villalardan hediye edeceğini açıklamıştı.

Hacıosmanoğlu’nun Muğla’da villa projesinin yapılacağı alanın, 197 kuş türüne ev sahipliği yapan Bargilya Tuzla Sulak Alanı’nı Halep Çamı Doğal Tabiat Koruma Alanları’nı ve Bargilya Antik Kenti’ni kapsadığı öğrenilirken, bölgenin “birinci derece doğal sit alanı” statüsünde olduğu ifade edildi.

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“ÇED OLUMLU” KARARI VERİLDİ Mİ?

Bu nedenle bölgeye “ÇED olumlu” kararı verilmezken, karar yargıya taşınmıştı.

Danıştay ise “ÇED olumlu” kararını onayarak, bölgeye villa projesinin yapılması konusundaki engeli kaldırmış oldu.