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Muğla Marmaris’te 5.3 şiddetinde deprem! Alanya ve Denizli’de hissedildi

Muğla Marmaris'te deprem oldu. Muğla'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Denizli'de de hissedildi.

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Eklenme 02.07.2026 - 14:22
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Muğla Marmaris’te korkutan deprem. Muğla Marmaris’te (Akdeniz)’de 5.3 şiddetin deprem oldu. Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Muğla açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Muğla açıkları olarak açıklandı. Deprem Alanya ve Denizli’de hissedildi.

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Akdeniz’de deprem panik yarattı

Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıklandı. Merkez üssünü ise Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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