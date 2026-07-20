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Darphane’den yılın ilk yarısında rekor basım: En çok hangi altın üretildi?

Türkiye Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün yılın ilk yarısına ilişkin altın basım verileri açıklandı. Buna göre ilk 6 ayda 9 milyon 829 bin 183 adet altın basımı gerçekleşti.

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Eklenme 20.07.2026 - 14:44
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Darphane, 2026 yılının ilk 6 ayında yoğun bir altın üretimi gerçekleştirdi. Türkiye Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün Ocak-Haziran ayları arasını kapsayan verilerine göre toplam 33 ton 412 kilogram 853,3 gram altın kullanılarak toplam 9 milyon 829 bin 183 adet çeşitli altın basımı gerçekleşti.

En çok hangi altın basıldı?

Verilere göre, ziynet cumhuriyet altınları kategorisinde 6 milyon 222 bin 610 adet çeyrek altın basımı gerçekleşti ve tarihin en yüksek basım oranı yakalandı. Ayrıca 898 bin 835 yarım, 1 milyon 288 bin 413 birlik, 44 bin 702 ikibuçukluk ve 310 beşlik ziynet altın üretildi. Bu altınların toplam ağırlığının 23 ton 887 kilogram 240 olduğu belirtildi.

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Sikke cumhuriyet altınları kategorisinde en fazla üretim birlik (tam) cumhuriyet altınında oldu. Söz konusu dönemde 1 milyon 227 bin 909 adet tam altın basılırken ayrıca 110 bin 670 adet çeyrek, 17 bin 582 yarım, 600 ikibuçukluk ve 5 bin 250 beşlik altın üretildi. Sikke altınların ağırlığının toplamda 9 ton 322 kilogram 489,9 gram olduğu kaydedildi.

Reşad altın kategorisinde ise 1 bin 782 yarım, 5 bin 960 birlik, 600 ikibuçukluk ve 3 bin 960 beşlik altın basıldı. Toplam 12 bin 302 adet Reşad altınının ağırlığı 203 kilogram 123,4 gram oldu.

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