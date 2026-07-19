Dev bankalar dolar tahminlerini art arda açıkladı: Yıl sonunda 53 TL beklentisi

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Önemli yatırım araçlarından birisi olarak görülen dolar/TL kurunun geleceği hakkındaki tahminler, milyonlarca vatandaşın gündeminin üst basamaklarında yer alıyor. An itibariyle 47 lira seviyelerinin üzerinde işlem gören doların yıl sonunda ne kadar olacağına dair tahminler ortaya çıktı. JPMorgan, Deutsche Bank, BBVA, ING ve Danske Bank gibi ekonomi devleri, Türk Lirası’nın yıl sonuna kadar kontrollü olarak değer kaybedeceğini tahmin ediyor.

Dolar yıl sonunda ne kadar olacak?

Dünya genelindeki kuruluşlar, 47 lira seviyelerinin üzerinde işlem gören doların yıl sonunda kademeli olarak değer kazanacağını öngörüyor. İşte bankaların yıl sonu dolar kuru tahminleri:

JPMorgan: 2026 yıl sonu için 51,4 TL, 2027 yıl sonu için 61,7 TL,

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Deutsche Bank: 2026 sonunda 51 TL, 2027 sonunda 65 TL,

BBVA: 2026 yıl sonu beklentisi 52 TL,

ING: Yıl sonu tahmini 53 TL olarak açıklandı.

Danimarka’da faaliyet gösteren Danske Bank, diğer kurumlardan farklı olarak önümüzdeki bir ay içinde ulaşacağı seviye ile önümüzdeki 12 ay sonunda ulaşacağı seviyeyi ayırdı. Danske Bank’ın tahminine göre önümzdeki bir ay içinde dolar 47,80 seviyesine gelirken önümüzdeki 12 ay sonunda ise 55,50 seviyesine ulaşacak.

Kurumların tahminlerinde belirgin bir fark olmasa da genel görüş, doların yıl sonuna kadar 51-53 TL olacağı yönünde. 2027 yılı için ise tahminler 61-65 TL aralığını gösteriyor.