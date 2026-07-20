Öğrencilere burs desteği başvuruları başladı: Son tarih 31 Temmuz

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Millî Eğitim Bakanlığı , 2026-2027 eğitim öğretim döneminin 14 Eylül'de başlayacağını duyurdu ve maddi durumu yetersiz öğrenciler için burs desteği arayışları sürüyor.

, 2026-2027 eğitim öğretim döneminin 14 Eylül'de başlayacağını duyurdu ve maddi durumu yetersiz öğrenciler için burs desteği arayışları sürüyor. Muğla Bodrum Belediyesi , ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs desteği vereceğini açıklayarak, bu destekle maddi durumu yetersiz öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı ve ailelerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs desteği vereceğini açıklayarak, bu destekle maddi durumu yetersiz öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı ve ailelerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Burs başvuruları, 20 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak ve başvuru belgeleri olarak 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait son karne ve başarı belgeleri ibraz edilmelidir.

2026-2027 eğitim öğretim döneminin 14 Eylül’de başlayacağını duyuran Millî Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim dönemine yönelik çalışmalarına devam ederken, maddi durumu yetersiz öğrenciler de bu burs desteği alacağı yerleri araştırıyor.

ÖĞRENCİLERE BURS DESTEĞİ

Bu kapsamda Muğla Bodrum Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere müjdeli bir haber vererek, yeni eğitim öğretim yılı kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs desteği vereceğini duyurdu.

Bburs desteğinin Bodrum Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu koordinasyonunda verileceği öğrenilirken, bu destekle beraber maddi durumu yetersiz öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı verilmesi ve ailelerin üzerindeki yükün hafifletilmesi hedefleniyor.

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BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öte yandan belediye, burs desteğine başvuru yapmak isteyen öğrencilerin başvurularını 20 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında yapacağını duyurdu.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Öğrenciler başvurularını Bodrum Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne giderek şahsen yapacak.

BAŞVURU BELGELERI NELER?

Öğrencilerin başvuru esnasında başvuru belgeleri olarak 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin son aldıkları karne ve başarı belgelerini kuruma ibraz gerekiyor.

Ayrıca başvuru sürecine yönelik detaylı bilgi almak isteyenlerin 0 252 319 44 48 numaralı iletişim telefonundan Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile iletişime geçebileceği aktarıldı.