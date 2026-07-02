Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması sil baştan başlıyor

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Muhsin Yazıcıoğlu ve beş kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturma dosyası, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'na devredildi.

ve beş kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturma dosyası, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından 'na devredildi. Kahramanmaraş'tan gönderilen adli arşiv, 25 torba ve 190 klasörden oluşmakta olup, olayın tüm yönleriyle yeniden inceleneceği bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle yürütüleceğini ve delillerin yeniden değerlendirileceğini, gerekirse yeni araştırmaların yapılacağını açıkladı.

25 Mart 2009 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu ile beş kişinin Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Keş Dağı’nda düşmesiyle ilgili başlatılan soruşturma dosyası Kahramanmaraş’tan Ankara’ya iletildi.

İLK DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Düşen helikopterde, helikopterdeki herkesin hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen dosyanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmesiyle beraber, soruşturmanın seyrine yönelik ilk detaylar belli oldu.

Soruşturma doğrultusunda yetkisizlik kararıyla Ankara’ya iletilen arşivin resmi teslim tesellüm tutanağıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştığı belirtildi. Kahramanmaraş’tan gelen adli arşivin 25 torba içerisinde muhafaza korunan 190 klasörle bir karton kutudan oluştuğu aktarıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, olayın tüm yönleriyle tekrar inceleneceğini, daha önce hiç soruşturma başlatılmamış gibi her şeyin en baştan değerlendirileceğini aktardı.

MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASI SİL BAŞTAN MI BAŞLAYACAK?

Mevcut delillerin sil baştan tekrar mercek altına alınacağına dikkat çeken başsavcılık kaynakları, ihtiyaç duyulması durumunda yeni araştırma ve uzman incelemelerinin de gerçekleştirileceğini açıkladı.

BAŞSAVCILIK MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASIYLA İLGİLİ NELER SÖYLEDİ?

Başsavcılık yetkilileri sürece ilişkin olarak yaptıkları açıklamada, soruşturmanın kişi ya da makam ayrımı gözetilmeksizin titiz bir şekilde gerçekleştirileceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidilecek. Sağlanacak deliller kapsamında gereken tüm yasal işlemler tereddütsüz bir şekilde gerçekleştirilecek.”

NE OLMUŞTU?

Büyük Birlik Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun içinde bulunduğu helikopter 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Keş Dağı’nda düşmüştü.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun düşen helikopterde hayatını kaybetmesine yönelik soruşturma başlatılsa da, olayın birçok yönü aydınlatılamamıştı.

Bu nedenle soruşturma dosyası Kahramanmaraş’tan Ankara’ya devredildi. 190 klasörlük adli arşiv de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.