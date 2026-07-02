HaberX
Anasayfa/Gündem/Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması sil baştan başlıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması sil baştan başlıyor

25 Mart 2009 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin düşmesine yönelik 132 kişi hakkında başlatılan soruşturma dosyasında yeni gelişme yaşanırken, dosyanın en baştan ele alınacağı öğrenildi.

Oluşturan
Eklenme 02.07.2026 - 11:24
Güncellenme 02.07.2026 - 11:35
Haberi PAYLAŞ

25 Mart 2009 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu ile beş kişinin Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Keş Dağı’nda düşmesiyle ilgili başlatılan soruşturma dosyası Kahramanmaraş’tan Ankara’ya iletildi. 

İLK DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Düşen helikopterde, helikopterdeki herkesin hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen dosyanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmesiyle beraber, soruşturmanın seyrine yönelik ilk detaylar belli oldu.

Soruşturma doğrultusunda yetkisizlik kararıyla Ankara’ya iletilen arşivin resmi teslim tesellüm tutanağıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştığı belirtildi. Kahramanmaraş’tan gelen adli arşivin 25 torba içerisinde muhafaza korunan 190 klasörle bir karton kutudan oluştuğu aktarıldı.

Haber Devam Ediyor
Ankara’daki NATO Zirvesi’nin tarihi ve kapatılacak yollar belli oldu
Gündem
Ankara’daki NATO Zirvesi’nin tarihi ve kapatılacak yollar belli oldu
36. NATO Zirvesi kapsamında Ankara, 32 devlet ve hükümet başkanlığın yanında birçok davetli lideri, yüze yakın bakanı ve çok sayıda üst düzey diplomata ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda NATO Zirvesi'nin tarihi belli oldu.
12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Gözaltı
Gündem
12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde dolandırıcılık suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda 230 kişinin...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, olayın tüm yönleriyle tekrar inceleneceğini, daha önce hiç soruşturma başlatılmamış gibi her şeyin en baştan değerlendirileceğini aktardı.  

MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASI SİL BAŞTAN MI BAŞLAYACAK? 

Mevcut delillerin sil baştan tekrar mercek altına alınacağına dikkat çeken başsavcılık kaynakları, ihtiyaç duyulması durumunda yeni araştırma ve uzman incelemelerinin de gerçekleştirileceğini açıkladı.  

BAŞSAVCILIK MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASIYLA İLGİLİ NELER SÖYLEDİ? 

Başsavcılık yetkilileri sürece ilişkin olarak yaptıkları açıklamada, soruşturmanın kişi ya da makam ayrımı gözetilmeksizin titiz bir şekilde gerçekleştirileceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:  

“Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidilecek. Sağlanacak deliller kapsamında gereken tüm yasal işlemler tereddütsüz bir şekilde gerçekleştirilecek.” 

NE OLMUŞTU? 

Büyük Birlik Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun içinde bulunduğu helikopter 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Keş Dağı’nda düşmüştü.  

Muhsin Yazıcıoğlu’nun düşen helikopterde hayatını kaybetmesine yönelik soruşturma başlatılsa da, olayın birçok yönü aydınlatılamamıştı.  

Bu nedenle soruşturma dosyası Kahramanmaraş’tan Ankara’ya devredildi. 190 klasörlük adli arşiv de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. 

İlginizi Çekebilir

Deniz Göktaş
Gündem

Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına sert tepki

9 saat önce
Gündem

Deniz Göktaş’ın mahkeme savunması

16 saat önce
Gündem

Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alacak

18 saat önce
Gündem

Avrupa Otomobil üreticileri birliğinden Türkiye çağrısı

19 saat önce
Gündem

Haluk Levent’ten Ahbap açıklaması

19 saat önce
Gündem

Bilsem mülakat sonuçları açıklanıyor

19 saat önce