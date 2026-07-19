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DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

ÖSYM, ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için düzenlenen 2026 DGS’yi bugün gerçekleştirirken, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

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Eklenme 19.07.2026 - 13:38
Güncellenme 19.07.2026 - 15:14
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2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa’daki 103 sınav merkezinde, 624 bina ve 9 bin 904 sınav salonunda gerçekleştirildi.

DGS SINAV SAATLERİ

DGS bugün sabah saat 10.15’te başlarken, 12.30’da sona erdi.  

DGS SÜRESİ NE KADAR?

Sınavda sayısal ve sözel testlerden toplam 100 soru sorulurken, bu soruların cevaplanması için adaylara 135 dakika süre verildi.

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DGS’YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

DGS’ye toplam 239 bin 681 kişinin başvurduğu öğrenilirken, emniyet görevlileri de dahil olmak üzere toplam 32 bin 567 kişi görev aldı.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 2026 DGS sonuçlarının 13 Ağustos tarihinde açıklanacağını duyurdu.

DGS PUANLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve 2 yıllık üniversite eğitimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla belirleniyor. 

DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? 

ÖSYM, DGS sonuçlarını Sonuç Açıklama Sistemi’nden paylaşacak. 

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SISTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ 

DGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI? 

ÖSYM, DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. Adaylar, kurumun Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sisteminden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak soru kitapçığı ve cevap anahtarına 10 gün boyunca erişilebilecek.  

ÖSYM AİS SISTEMİNE GİRİŞ YAPMAK IÇIN TIKLAYINIZ 

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