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YKS’de bir soru iptal edildi

ÖSYM YKS'de bir sorunun iptal edildiğini ve başka bir sorunun ise cevabının açıklandığını değiştirildiğini duyurdu.

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Eklenme 01.07.2026 - 12:27
Güncellenme 01.07.2026 - 12:39
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) bir sorunun iptal edildiğini ve bir sorunun ise cevabının değiştirildiğini duyurdu. 

YKS’DE SORU İPTAL EDİLDİ Mİ?

YKS’de bu yıl tartışma yaratan iki soru için ÖSYM’nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Bu kapsamda AYT’de bir sorunun iptal edildiği ve başka bir sorunun ise yanıtının cevabının değiştiği belirtildi.

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YKS’DE HANGİ SORUNUN CEVABI DEĞİŞTİRİLDİ?

YKS’de bu yıl tartışma yaratan iki soru için ÖSYM inceleme başlatmıştı. ÖSYM tarafından konuyla ilişkin olarak yapılan açıklama şu şekilde:

“20 Haziran 2026’da uygulanan 2026 YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026’da uygulanan 2026 YKS ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel bağlamda değerlendirilmiş olup, ÖSYM Yönetim Kurulunca AYT’nin Matematik testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

YKS’DE HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ?

Ayrıca, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1 testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.”

2026 YKS SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

Öte yandan, yapılan açıklamada, “2026 YKS Kılavuzunun 3.10.1 sınav puanları nasıl hesaplanacaktır?” maddesindeki sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercilerince iptali kararlaştırılan sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin tekrar saptanması kapsamında puanlama yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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