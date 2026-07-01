YKS’de bir soru iptal edildi

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... ÖSYM , 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bir sorunun iptal edildiğini ve bir sorunun cevabının değiştirildiğini açıkladı.

, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bir sorunun iptal edildiğini ve bir sorunun cevabının değiştirildiğini açıkladı. AYT'deki 23 numaralı matematik sorusunun cevabı “C”den “A” olarak değiştirilirken, Türk Dili ve Edebiyatı testi 20 numaralı soru iptal edilmiştir.

2026 YKS sınav puanları, iptal edilen soruların değerlendirme dışı bırakılmasıyla hesaplanacak ve geçerli soruların puan değerleri yeniden belirlenecektir.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) bir sorunun iptal edildiğini ve bir sorunun ise cevabının değiştirildiğini duyurdu.

YKS’DE SORU İPTAL EDİLDİ Mİ?

YKS’de bu yıl tartışma yaratan iki soru için ÖSYM’nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Bu kapsamda AYT’de bir sorunun iptal edildiği ve başka bir sorunun ise yanıtının cevabının değiştiği belirtildi.

Haber Devam Ediyor

YKS’DE HANGİ SORUNUN CEVABI DEĞİŞTİRİLDİ?

YKS’de bu yıl tartışma yaratan iki soru için ÖSYM inceleme başlatmıştı. ÖSYM tarafından konuyla ilişkin olarak yapılan açıklama şu şekilde:

“20 Haziran 2026’da uygulanan 2026 YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026’da uygulanan 2026 YKS ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel bağlamda değerlendirilmiş olup, ÖSYM Yönetim Kurulunca AYT’nin Matematik testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

YKS’DE HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ?

Ayrıca, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1 testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.”

2026 YKS SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

Öte yandan, yapılan açıklamada, “2026 YKS Kılavuzunun 3.10.1 sınav puanları nasıl hesaplanacaktır?” maddesindeki sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercilerince iptali kararlaştırılan sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin tekrar saptanması kapsamında puanlama yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.