Öğrenci affı TBMM’de

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... AK Parti , 1 Temmuz 2022 itibarıyla yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen öğrenciler için bir "öğrenci affı" yasa teklifini Meclis Başkanlığı 'na sundu.

, 1 Temmuz 2022 itibarıyla yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen öğrenciler için bir "öğrenci affı" yasa teklifini 'na sundu. Teklif, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, ilişiklerinin kesilmesinin ardından 4 ay içinde müracaat etmeleri şartıyla 2026-2027 eğitim yılına kadar öğrenimlerine devam etmelerine olanak tanıyacak.

Öğrenci affı, kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan öğrencileri de kapsayacak ve düzenlemeler kamuoyunda geniş yankı bulacak.

AK Parti 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen önlisans, lisans ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan kişilerin tekrar öğrenciliğe dönmelerine yönelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Söz konusu teklifle beraber kamuoyunda “öğrenci affı” olarak bilinen ve yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine ilişkin düzenlemeler yapılacak.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Buna göre; ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla ilişiği kesilen kişilerle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan kişiler, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle beraber 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt yaptırma hakkı elde ettikleri yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri kaydıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilecek.