Öğrenci affı TBMM’de

AK Parti 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen önlisans, lisans ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan kişilerin tekrar öğrenciliğe dönmelerine yönelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.
Söz konusu teklifle beraber kamuoyunda “öğrenci affı” olarak bilinen ve yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine ilişkin düzenlemeler yapılacak.
ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
Buna göre; ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla ilişiği kesilen kişilerle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan kişiler, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle beraber 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt yaptırma hakkı elde ettikleri yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri kaydıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilecek.