HaberX
Anasayfa/Eğitim/Öğrenci affı TBMM’de

Öğrenci affı TBMM’de

AK Parti öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri kapsayan yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Oluşturan
Eklenme 02.07.2026 - 12:55
Güncellenme 02.07.2026 - 13:41
Haberi PAYLAŞ

AK Parti 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen önlisans, lisans ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan kişilerin tekrar öğrenciliğe dönmelerine yönelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Söz konusu teklifle beraber kamuoyunda “öğrenci affı” olarak bilinen ve yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine ilişkin düzenlemeler yapılacak. 

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Buna göre; ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla ilişiği kesilen kişilerle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan kişiler, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle beraber 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt yaptırma hakkı elde ettikleri yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri kaydıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilecek.

YKS’de bir soru iptal edildi
Son Dakika
YKS’de bir soru iptal edildi
ÖSYM YKS'de bir sorunun iptal edildiğini ve başka bir sorunun ise cevabının açıklandığını değiştirildiğini duyurdu.
2025 YKS Tercih Süreci Ne Zaman Bitecek?
Eğitim
2025 YKS Tercih Süreci Ne Zaman Bitecek?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan üniversite tercih dönemi devam ediyor....

İlginizi Çekebilir

Son Dakika

YKS’de bir soru iptal edildi

3 gün önce
Eğitim

2026 KPSS başvuruları başlıyor

4 gün önce
Eğitim

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

6 gün önce
Eğitim

ÖSYM, YKS’deki 2 soruyu iptal edebilir

7 gün önce
Eğitim

Öğretmenler yaz tatilinde maaş alıyor mu?

1 hafta önce
Karne
Eğitim

Eğitim öğretimde yeni dönem 2026-2027 okul takvimi belirlendi

1 hafta önce